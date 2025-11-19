Nouvelle levée de fonds et nouvel associé chez Alter Watt. Le capital du bureau d'études s'enrichit pour donner naissance à une activité gestion technique du bâtiment (GTB).

Fondé en 2020, le bureau spécialisé en transition énergétique Alter Watt enrichit son capital. Comment ? Par une levée de fonds d’1 million d’euros, suite à l’arrivée d’un nouvel associé, Clovis Guillaume.

Après cinq ans chez Derichebourg Energie, l’ingénieur de formation rejoint en 2024 l’équipe de la start-up, comptant 700 clients dans la gestion d'immobilier d’entreprise. Parmi ces derniers : Foncia, Nexity, Eiffage, voire la SNCF.

Par l’injection de cet argent, M. Guillaume veut renforcer les rangs d’experts de la société et accompagner le lancement de la marque Alter BACS, dont il est le directeur général.

Se développer dans le GTB

BACS en référence au décret BACS, obligeant l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle de différents équipements (chauffage, ventilation, climatisation…).

« Cette nouvelle marque est née d’un constat simple : les solutions de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), c’est-à-dire les systèmes informatiques installés dans les bâtiments pour superviser l’ensemble des équipements qui y sont installés, sont mal exploitées. Conséquences : les économies annoncées ne sont pas réellement au rendez-vous », lit-on dans le communiqué.

Alter BACS revoit les solutions basiques pour se concentrer sur l’exploitation, et éviter le silotage travaux – exploitation. Concrètement : « Les équipes installent et pilotent les GTB. Pour cela, Alter BACS propose un service de suivi d'exploitation pour rester aux côtés de ses clients après la réception afin d’accompagner l’exploitation des GTB déjà livrées », décrit Alter Watt.

Une dizaine de sites en ont déjà été équipés, une dizaine d’autres sont en phase d’installation. Une vingtaine de nouveaux sites sont actuellement à l’étude. La start-up propose également l’outil cloud, qui réunit petit à petit des fonctionnalités terrains, afin de devenir un assistant à l’exploitation de GTB.

« Cet investissement va nous permettre de développer un nouveau pôle d’activité autour de la GTB, mais également de renforcer notre position d’experts : sans pilotage, la transition énergétique des bâtiments ne peut se faire », explique Jacques Montagne, cofondateur d’Alter Watt.

Plus globalement, l’entreprise espère tripler son chiffre d’affaires (CA) d'ici 2028, pour atteindre les 10 millions d’euros. En outre, l’entreprise veut investir plus de 300 000 € en R&D.

Par Virginie Kroun