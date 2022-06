En ce mois de juin, le CCCA-BTP lance le Pass Jeune Apprentissage BTP. Expérimentée jusqu’en 2023, l’aide concerne environ 86 000 apprentis du bâtiment et des travaux publics.

On le sait : le BTP manque de main d'oeuvre et peine à recruter. Bien qu’une légère progression est à noter sur l’évolution des salaires en 2021, il n’empêche que la rémunération a encore un rôle à jouer dans l’attractivité du secteur.

Sûrement est-ce dans cette idée que le Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP) lance une nouvelle aide. Nommé Pass Jeune Apprentissage BTP, ce coup de pouce financier s’adresse, comme son nom l’indique, aux jeunes en formation dans les métiers du BTP.

[Pass jeune apprentissage BTP] Le CCCA-BTP lance un nouvel appel à candidatures pour tous les #OF aux #métiers du #BTP : une aide financière de 100 € par apprenti

RDV sur ️ https://t.co/K7O04Bhz0Ohttps://t.co/5gwNw9nsmspic.twitter.com/iTz20ibuvJ — CCCA-BTP (@3CABTP) June 9, 2022

100 € d’aide par apprenti

Jusqu’en juin 2023, le Pass Jeune Apprentissage BTP sera lancé à titre expérimental. En plus de renforcer l’attractivité du secteur du BTP dès la formation, le coup de pouce financier tend à soutenir les apprentis et leur famille. En effet, l’inflation, notamment du prix des énergies, touche bon nombre de ménages.

100 € d’aide seront attribués à chacun des 86 000 apprentis concernés à la rentrée 2021-2022. Le Pass Jeune Apprentissage BTP sera réservé aux jeunes entrants en première année d’apprentissage dans un métier du BTP. Et ce au niveau 3 (CAP), niveau 4 (bac pro, BP) et niveau 5 (BTS) ou dans une entreprise de la filière, avec un contrat signé et une période d’essai validée.

L’aide « est étendue aux jeunes entrant en deuxième année et plus, de niveaux 3, 4 et 5, sans rupture ou abandon de contrat à l’issue de leur première année », précise également le CCCA-BTP.

Comment bénéficier du Pass jeune apprentissage BTP ? L’expérimentation sur un an du Pass jeune apprentissage BTP fait l’objet d’un appel à candidatures. Les organismes de formation aux métiers du BTP peuvent déposer à tout moment leur dossier sur la plateforme dédiée du CCCA-BTP, selon un calendrier mensuel qui s’étend jusqu’au mois de juin. Le coup de pouce rejoint le programme d’appels à projets et d’appels à candidatures organisé par le CCCA-BTP, auquel un budget de 45 millions d’euros a été consacré pour l’année 2022.



Virginie Kroun

Photo de une : CCCA-BTP