Le syndicat des Acteurs de la Construction Industrialisés et Modulaires (ACIM) vient de publier les résultats de son enquête annuelle de conjoncture. Les chiffres révèlent une croissance du secteur, avec une augmentation de 4 % du chiffre d’affaires par rapport à 2022.

2023 a été une bonne année pour le secteur des constructions industrialisées et modulaires. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête annuelle de conjoncture publiée par le syndicat des Acteurs de la Construction Industrialisés et Modulaires (ACIM). Le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 4 % par rapport à 2022, pour atteindre 1 190 millions d’euros. Une dynamique qui confirme la trajectoire ascendante de la branche.

La location porte l’activité du secteur

45 entreprises membres et une dizaine de non-membres ont participé à cette enquête en janvier et février 2024. Celle-ci dégage diverses tendances clés du marché, avec notamment un secteur de la location qui se mue en véritable locomotive. Ce dernier a vu son chiffre d’affaires augmenter de 3,2 %, pour s’élever à 719 millions d’euros. La croissance y a d’ailleurs été plus élevée dans les régions (+2,5 %) qu’en Île-de-France (+0,2 %).

Le secteur a néanmoins connu une baisse de 9,1 % des volumes vendus en 2023 par rapport à l’année précédente.

Concernant les biens locatifs, le parc s’élève à 240 500 modules, avec un taux d’utilisation de 83,4 %. Parmi les différents types de prestations pour modules, ce sont les garde-corps qui ont enregistré la plus forte croissance. On ne peut pas en dire autant des toilettes autonomes, qui ont vu leur nombre diminuer.

L’étude révèle par ailleurs une évolution inégale selon les secteurs clients. En termes de chiffre d’affaires global, l’administration a été le moteur de la croissance avec une augmentation de 12 % du CA. Même si elle reste positive, la dynamique n’a pas été la même pour le secteur de l’industrie et des services, qui a connu une progression de 2 %. Le BTP quant à lui continue de faire face à de nombreuses difficultés, en témoigne une baisse de 3 % de son CA.

Un subtil mélange d’optimisme et de prudence pour 2024

Si 2023 a été globalement positif pour le secteur des constructions industrialisées et modulaires, les différentes entreprises abordent l’avenir avec optimisme, mais aussi avec prudence. Les acteurs s’attendent notamment à une hausse du chiffre d’affaires dans le secteur de la location, tandis que la vente prévoit une stabilité des marges avec une légère augmentation des prix. Les investissements quant à eux devraient rester globalement stables.

Malgré tout, certaines préoccupations persistent pour l’année en cours. Les professionnels du secteur s’inquiètent de la hausse des taux d’intérêt et de ses répercussions potentielles sur le secteur de la construction. À cela s’ajoutent les questions réglementaires et l’incertitude économique et politique qui plane sur le pays, malgré une atténuation des difficultés de recrutement.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock