Le spécialiste de l’assurance des artisans et des entrepreneurs du bâtiment Solly Azar vient d’élargir son offre à destination des entreprises du bâtiment dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 2,5 millions €. Entretien avec Siegfried Berquez, Responsable du département des Risques professionnels, qui nous en dit plus sur cette nouvelle offre.

Pouvez-vous nous présenter brièvement Solly Azar ?

Siegfried Berquez : Solly Azar est un courtier grossiste qui a été créé par M. Solly Azar en 1977. L’entreprise est devenue une filiale à 100 % du groupe Verspieren en 2005, premier courtier français indépendant. Solly Azar travaille avec comme porteur de risque la compagnie QBE, acteur désormais incoutournable sur le marché de l'assurance de la construction.

Notre porteur nous a, dans un premier temps, fait confiance sur tout un segment de chiffres d’affaires allant jusqu'à 500 000 €. Au-delà, on les saisissait pour étude, sous forme de dérogation. Notre expertise et nos bons résultats techniques ont permis de négocier, il y a peu de temps, une délégation de souscription et de gestion à 100 % sur tous les CA compris entre 500 000 et 2,5 millions €.

Au-delà, on revient sur le même principe qu’auparavant, autrement dit sous la forme d’une dérogation, avec analyse et mesure du risque à prendre et préconisation de tarif auprès de notre porteur.

Pouvez-vous nous en dire plus à propos de cette nouvelle offre pour les CA de 500 000 à 2,5 millions € ?

S.G : Assurer ce type de segment nécessite la prise en compte de données quantitatives et qualitatives supplémentaires. L'ampleur et la volumétrie des chantiers n'est pas la même tout comme l'exposition au risque. Nous souhaitions vraiment proposer une solution sur-mesure, modulable, qui puisse totalement coller au quotidien et aux souhaits de nos futurs assurés. Nos partenaires courtiers apprécient cette nouvelle offre « musclée », pour laquelle ils ne perdent pas leurs habitudes de saisies. À l'instar des tranches de chiffre d'affaires inférieurs, ils renseignent un questionnaire en ligne qui se veut assez intuitif, à la simple différence que le tarif n'est pas affiché en direct.

L'étude sera dans un second temps réalisée par un souscripteur expert, de l'équipe Construction. Le « sur-mesure » induit nécessairement la refonte de nos niveaux de garanties. Nous proposons à ce titre trois plafonds confortables.

Nous avons en outre revu la limite en coût total de construction afin d'accompagner au mieux les interventions sur des chantiers d'ampleur. Après « découverte client », le courtier pourra alors choisir une option à 15 ou 30 millions €. Au-delà, l'équipe Construction étudiera les demandes d'attestation nominatives de chantier.

Notre offre Multibat +500k€ étant packagée, il était crucial de proposer un niveau de couverture en RC Professionnelle adéquat, pouvant aller jusqu'à 2,5 millions € selon option souscrite.

D’où est venue cette volonté d’élargir votre offre ?

S.G : Solly Azar s'est toujours inscrit dans l'innovation pour répondre aux besoins de ses partenaires courtiers. Cet élargissement a été rendu nécessaire de par l'accroissement des demandes en rendu possible de par le renforcement et la forte montée en compétences techniques des équipes.

Le monde de la construction s'est assombri ces dernières années face aux crises successives que nous ne connaissons que trop bien. Ces difficultés se ressentent en tous les pans du BTP, quel que soit le dimensionnement de ses acteurs. En tant que spécialiste de la construction, nous devions répondre présents sur ce segment et apporter notre soutien, aussi modeste soit-il, aux entreprises du bâtiment.

Comment jonglez-vous avec la crise actuelle de l’immobilier ?

S.G : Nous assurons les entreprises en création en donnant leur chance aux nouveaux arrivants, sous couvert d’expérience dans le passé. Le contexte est assez complexe actuellement, on le voit notamment dans la difficulté pour les entreprises du bâtiment à recruter du personnel qualifié et engagé, mais également dans l'augmentation du prix des matériaux, induisant une répercussion sur les devis et une hausse du coût des réparations en cas de sinistre. L'agmentation du chiffre d'affaires d'un assuré ne rime donc pas forcément, in fine, avec augmentation des bénéfices. Solly Azar en a pris la mesure et laisse une marge de 10 % de variation à ses clients lors des régularisations de chiffre d'affaires.

Au surplus, les cessations d'activité sont loin d'être anecdotiques, et les demandes d'échelonnement des régularisations, même pour des petites sommes, tout autant. Là où certains assureurs seront peut-être plus stricts, nous essayons d'accompagner au mieux nos assurés finaux.

Quelles demandes vous a-t-on faites pour ces nouvelles offres ?

S.G : On nous a demandé des niveaux de garantie plus hauts et de revoir également les dommages en cours de travaux, véritable assurance-vie pour certains métiers. Nous avions un plafond à 500 000 €, qui était d’ailleurs le plus haut des courtiers grossistes en France, et que nous proposons désormais, au besoin, à 1 million €.

Les entreprises plus conséquentes sont souvent désireuses d'options de franchise un peu plus hautes. Quand vous êtes une entreprise au CA confortable, pour qui il tient à cœur d'assurer un SAV et que vous épurez au maximum d'éventuelles inscriptions à votre statistique sinistre, cela peut s’entendre d’avoir une franchise plus haute. Nous proposons à ce titre trois niveaux de franchises allant jusqu'à 4 000 €.

Malgré cette nouvelle offre, quelles perspectives pour l'avenir ?

S.G : Il n’est pas si tôt que cela pour envisager de nouvelles choses, c'est d'ailleurs l'essence même de Solly Azar. Avec la RE2020 et l’objectif d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, le monde de la construction est en plein mutation. Les assureurs vont devoir proposer aux artisans et entrepreneurs du bâtiment des garanties sur mesure, notamment pour tous les métiers liés à la rénovation et la performance énergétique. Tous les corps de métiers sont concernés, des professions d'exécutions aux professions intellectuelles du bâtiment, en passant par les fabricants. J'ai notamment une pensée particulière pour les électriciens, plombiers, couvreurs... qui s'orientent déjà vers ces métiers, dit d'avenir, un avenir pas si lointain, qu'il faudra néanmoins bien encadrer. De nombreuses idées novatrices sont aujourd'hui sur la table.

Propos receuillis par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock