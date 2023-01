Les défaillances d’entreprises particulièrement marquées dans le secteur de l’isolation

Dans son dernier bilan sur les défaillances d’entreprises, Altares note un rebond des procédures, avec 42 500 défaillances en 2022. Dans le secteur du bâtiment, les résultats sont disparates : les entreprises d’isolation sont particulièrement en souffrance, avec +94 % de défauts, tandis que la promotion immobilière enregistre une amélioration de +12,4 %.

En octobre dernier, Altares publiait son bilan des défaillances d’entreprises pour le troisième trimestre 2022. Ces dernières étaient alors en hausse de 69 % par rapport à un an plus tôt, retrouvant leurs niveaux d’avant crise sanitaire, durant laquelle les défaillances avaient chuté en raison des aides gouvernementales.

Sur 12 mois glissants, le bilan était estimé à 38 000 défaillances, encore loin du pic atteint lors de la crise financière de 2008 (64 000), et des chiffres de 2019 (52 000).

Le secteur du bâtiment s’en sortait mieux, avec une moyenne de 55 %. Les défaillances étaient toutefois plus nombreuses dans le second œuvre (+81 % par rapport au T3 2021), et dans la fabrication et le négoce de matériaux (+70 %). Par ailleurs, la promotion immobilière et les agences immobilières étaient également en souffrance, avec respectivement +83 % et +71 % de défauts.

Plus de 42 000 défaillances en 2022

En ce début d’année, Altares publie le bilan du 4ème trimestre 2022, et de l’année entière. Résultat : le nombre de défaillances bondit, avec 42 500 défaillances l’année passée - dont 12 256 pour le 4ème trimestre - soit +50 % sur an, mais reste inférieur au niveau de 2019. Cette dégradation pouvant notamment s’expliquer par l’inflation sur les énergies et matières premières.

« Depuis 2020, 103 000 entreprises ont fait défaut contre 162 000 durant les trois années précédentes. 59 000 défaillances ont ainsi été « épargnées » grâce notamment aux dispositifs d’aides publiques déployés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine. Pourtant, si le risque a été anesthésié, évitant la déferlante tant redoutée des faillites, les entreprises ne sortent pas indemnes de ces longs mois de turbulences », explique Thierry Million, directeur des études Altares.

Dans le détail, les PME de 10 à 99 salariés sont particulièrement concernées, avec une hausse de 78 % des défaillances sur un an, dont un tiers sur le seul 4ème trimestre. Ainsi, plus de 140 000 emplois directs sont menacés.

Pour 2023, les prévisions ne sont guère plus réjouissantes, selon le directeur des études Altares : « 2019 s’était achevé sur 52 000 défaillances, 2023 pourrait dépasser ce seuil et nous ramener aux valeurs de 2017, au-delà de 55 000 », estime-t-il.

+94 % de défauts pour les entreprises d’isolation

Le secteur du BTP enregistre de son côté plus de 10 000 défauts, soit +33,6 % par rapport à 2021. Les résultats sont très disparates selon les segments, avec +94 % pour les travaux d’isolation, pouvant en partie s'expliquer par la fin de certaines aides, comme le coup de pouce isolation des combles et toitures.

À l'inverse, on note une amélioration de +12,4 % pour la promotion immobilière. Cette dernière allant en contradiction avec les inquiétudes des promoteurs immobiliers. En novembre, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) alertait en effet sur une chute de près de 30 % des ventes de logements neufs au troisième trimestre 2022.

La moyenne reste par ailleurs raisonnable dans le gros œuvre (+22,8), avec notamment +20,6 % pour la construction individuelle et +22,3 % pour la maçonnerie générale. On constate en revanche plus de difficultés dans le second œuvre, avec +51,5 % de défauts.

Claire Lemonnier

