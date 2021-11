Travaux publics : l'activité ne renoue toujours pas avec ses niveaux d'avant-crise

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) publie une nouvelle enquête sur la reprise d’activité dans les travaux publics au mois d’avril. Malgré les problèmes d’approvisionnement en masques et autres EPI, la hausse des coûts de production et la baisse des appels d’offre, la reprise d’activité s’est accélérée. 83 % des entreprises ont ainsi repris leur activité à fin avril, alors qu’elles étaient encore 70 % à l’arrêt le 10 avril. Et parmi celles qui n’ont pas repris, 81 % envisagent de se lancer d’ici fin mai.