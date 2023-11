Caterpillar annonce des résultats trimestriels solides malgré des perspectives incertaines

L'entreprise de construction américaine Caterpillar a publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes des analystes, notamment grâce à une augmentation des prix et des volumes.

Au troisième trimestre, le fabricant d'équipements de construction Caterpillar a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires (+12 %), atteignant ainsi plus de 16 milliards de dollars. Une hausse caractérisée par une évolution positive des prix et des volumes de ventes.

Cependant, le groupe a constaté une diminution des stocks chez les revendeurs, par rapport à la même période de l'année précédente, ainsi que des ventes de services en baisse.

La diversification géographique de Caterpillar a été un atout, avec une augmentation significative de l'activité en Amérique du Nord (+31 %) et en Europe, Afrique, Moyen-Orient (+8 %), soutenue par un effet de changement favorable induit par l'euro. En revanche, les ventes ont diminué en Amérique latine (-31 %) et en Asie/Pacifique (-8 %), en raison de volumes de ventes plus faibles.

Le résultat net de Caterpillar s'est établi à 2,79 milliards de dollars, dépassant les 2,04 milliards de l'année précédente.

Les analystes évoquent quelques inquiétudes

Malgré ces résultats solides, l'action Caterpillar a perdu 5,61 % à l'ouverture de la Bourse de New York. Les analystes ont évoqué des inquiétudes quant aux coûts structurels élevés du groupe, qui devraient rester au-dessus des moyennes historiques, ainsi que des pressions inflationnistes potentielles qui pourraient affecter l'activité de l'entreprise.

« Nous nous attendons à ce que les résultats pour l'exercice 2023 soient meilleurs qu'anticipés », a toutefois indiqué Jim Umpleby, patron du groupe, aux analystes.

Les dirigeants de Caterpillar ont également souligné que la demande restait « forte » et qu'ils n'avaient pas encore constaté d'impact négatif de la hausse des taux d'intérêt depuis 2022. Le carnet de commandes de Caterpillar s'élevait à 28,1 milliards de dollars à fin septembre, alimenté par une « demande saine dans la plupart de nos marchés ».

Marie Gérald (avec l'AFP)

Photo de Une : AdobeStock