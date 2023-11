Dans son bilan du troisième trimestre 2023, le groupe suisse Geberit indique un bénéfice net à la hausse et un relèvement de son objectif de marge. Et ce, malgré une baisse des ventes et de son chiffre d’affaires, estimé à 2,4 milliards de francs suisses ce trimestre.

Face au repli de ses ventes au premier trimestre 2023, Geberit a misé sur la prudence. Posture justifiée quand on voit sa baisse d’activité sur tout le premier semestre 2023. Pourtant, son troisième trimestre pourrait bien modérer cette tendance baissière. Le fabricant d’équipements de salles de bain (toilettes, douches et vasques) enregistre un bénéficie net meilleur qu’attendu. Plus précisément, de janvier à septembre, il s’élève à 516 millions de francs suisses (538 millions d'euros). Soit une baisse de 4,6 % sur an, pendant que l’érosion des ventes se limite à -4,8%. « Les chiffres du troisième trimestre sont solides », selon les analystes

Comme pour Caterpillar au T3 2023, les résultats de Geberit tiennent le coup. Selon les analystes interrogés par l’agence suisse AWP, le repli devait être plus marqué, avec un bénéfice net estimé à 507 millions de francs. « Les chiffres du troisième trimestre sont solides », commente Emrah Basic, analyste chez Baader Helvea dans une note de marché. Si l’intéressé juge difficile de prévoir quand les volumes de vente seront à leur plus bas, il prévoit une stabilisation dans les deux prochains trimestres. Et Bernd Pomrehn, analyste chez Vontobel, de souligner le « très solide contrôle des coûts » déployé par l’industriel. En témoigne l’amélioration de la marge brute d'exploitation de Geberit, qui a atteint les 31,3% sur neuf mois, contre 28,1% un an auparavant. Le résultat combiné des hausses de prix, d’une meilleure gestion de la logistique et des usines, ainsi que d’une facture énergétique moins élevée. Les prix de matériaux n’ont en revanche que très légèrement reculé. Il n’empêche que le groupe suisse relève sa marge à 30 %, contre 29 %. Ce qui a fait décoller Geberit en Bourse ce jeudi 2 novembre. À 12h08 GMT, son action a bondi de 10,37 %, atteignant les 466,10 francs suisses. Il dépasse ainsi nettement le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, qui augmente de 0,63 %. La baisse des volumes de ventes reste à surveiller

Geberit annonce un repli de ventes en volume, hors effets de changes en 2023, à un chiffre moyen, soit environ 5 %. Son chiffre d’affaires a reculé à 2,4 milliards de francs sur les neuf derniers mois (-12,3% par rapport à la même période en 2022). La chute des ventes se fait sentir en Allemagne, un de ses plus gros marchés (-13,4 %), comme en Autriche (-12,5 %). Mais la baisse est moins forte qu’en Europe de l’Est (-18%). Les effets de la guerre en Ukraine sur l’activité de Geberit n’y sont peut-être pas pour rien, avec l'arrêt de son activité en Russie. « L’inflation et les taux d'intérêt plus élevés conduisent à un déclin de la demande à la fois pour les nouvelles constructions et pour la rénovation, la construction résidentielle en Europe étant particulièrement affectée », est-il écrit dans un communiqué de Geberit. L’industriel déclare également accuser le coup d’une demande plus élevée des équipements de chauffage, au détriment des équipements sanitaires. Sans compter la force du franc suisse, qui a amputé son CA de 119 millions de francs suisses. Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : Adobe Stock