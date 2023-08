Un deuxième trimestre solide pour Caterpillar

Le groupe américain Caterpillar affiche des résultats solides au deuxième trimestre 2023, tirant profit d'une demande soutenue et d'une croissance de ses ventes. Malgré les défis liés aux coûts de fabrication, l'entreprise a réussi à enregistrer un bénéfice net quasi doublé.

Le groupe Caterpillar, spécialisé dans la fabrication d'engins, de matériels, d'équipements et de services, enregistre une progression de 22 % de son chiffre d'affaires, atteignant ainsi 17,32 milliards de dollars. Quant à son bénéfice net, il a presque doublé, flirtant avec les 3 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux 1,67 milliards enregistrés l'année précédente.

Jim Umpleby, PDG de Carterpillar, s'est félicité des résultats obtenus, attestant que ces performances illustrent « le maintien d'une forte demande » pour les produits du groupe.

+ 19 % pour la branche Construction

La stratégie de l'entreprise a porté ses fruits, et les ventes d'équipements au consommateur final ont progressé en volume. De plus, les revendeurs ont augmenté leurs stocks, notamment dans la branche Énergie et Transport, où la hausse a atteint 27 %.

Cependant, les coûts de fabrication plus élevés liés à l'augmentation du prix des matériaux, ainsi que des frais généraux et des dépenses de recherche et de développement supérieurs, ont impacté le bénéfice opérationnel. Malgré cela, le bénéfice opérationnel a tout de même connu une croissance de 88 %.

La branche Construction, qui avait connu quelques difficultés en début d'année, affiche elle aussi une croissance dynamique (+19 %). À la fin du trimestre, Caterpillar disposait d'une trésorerie solide de 7,4 milliards de dollars. Le groupe a versé 600 millions de dollars de dividendes, et racheté pour 1,4 milliard de dollars de ses actions.

Cette réussite se reflète également sur le marché boursier, où le titre de Caterpillar a enregistré une hausse de 1,07 %, à 268,01 dollars, avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock