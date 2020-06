En début d'année, le syndicat national de l'extrusion plastique (SNEP) a commandé une étude à Batimédia pour mieux cerner le rapport des architectes au PVC. Malgré la concurrence du bois et de l'aluminium, ce matériau est jugé particulièrement intéressant en menuiserie, notamment pour son coût, ses performances en isolation, et son potentiel en termes de recyclage.

Pour comprendre la perception des architectes vis-à-vis du PVC, Batimédia a réalisé une enquête pour le syndicat national de l'extrusion plastique (SNEP) en février dernier.

Il ressort de ce sondage que 71,6 % des architectes estiment le PVC comme intéressant. Parmi les qualités citées : un matériau économique, bien isolant, facile d'entretien, résistant, et écologique car recyclable.

Concernant ses applications dans le bâtiment, les architectes estiment le PVC particulièrement utile pour la plomberie (90,4 %), les revêtements de sols (77,4 %), et les fenêtres (69,7 %).

Prix, isolation, entretien, recyclage... des nombreux atouts

Avec près de 3 fenêtres sur 5 en PVC en France et des prix très intéressants, le matériau reste encore un concurrent de taille pour le bois et l'aluminium. Selon l'étude, 51,1 % des architectes recommandent des fenêtres en PVC pour un projet de rénovation et 53,4 % en construction neuve. Cela s'explique notamment par un coût imbattable pour 39,7 %, une excellente isolation thermique pour 11,1 %, la demande du client (9,5 %), et son très bon rapport performances/prix (8,5 %).

L'aspect esthétique est également évoqué car les fenêtres PVC offrent une grande variété de couleurs d'après 92,7 % des architectes interrogés, et permettent des ouvertures de grandes dimensions sans contraintes techniques sur les chantiers selon 83,8 % d'entre eux.

Enfin, l'argument écologique lié au recyclage est avancé par 63,9 % des architectes. Le SNEP rappelle ainsi avoir participé à la mise en place d'une filière de 200 points de collecte des produits PVC en fin de vie à travers toute la France, et à la sensibilisation des entreprises de construction et de démolition au recyclage des produits en PVC, et notamment des profilés et châssis de fenêtres.

Le syndicat cite également le chiffre de VinylPlus, ayant recensé 105 517 tonnes de PVC recyclées en 2018 – un chiffre en constante hausse. Dans ce contexte, le SNEP œuvre également à faire accepter la matière recyclée par les normes et marques de qualité afin de favoriser la création de nouveaux produits et marchés intégrant cette matière recyclée.

C.L.