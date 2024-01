Industrie du béton : après une année 2023 compliquée, l’horizon ne semble pas se dégager en 2024

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a profité de la nouvelle année pour dresser le bilan 2023 du secteur, et les perspectives 2024. Ces dernières n’ont pas de quoi rassurer les professionnels, et notamment ceux du bâtiment.

Aucun secteur, aucun corps de métier n’est épargné par la crise du bâtiment qui touche le pays depuis de nombreux mois maintenant. L’industrie de la préfabrication béton ne déroge donc pas à la règle.

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) vient de présenter le bilan de son année 2023 et fait part de ses perspectives pour l’année qui vient de débuter.

Une année 2023 particulièrement difficile pour le secteur

À fin novembre 2023, en données cumulées, l’évolution des produits préfabriqués en béton est en net recul comparée à la même période de l’année 2022. Et ce, que ce soit pour les produits à destination du bâtiment ou des travaux publics.

Concernant les produits préfabriqués en béton à destination du bâtiment, les données de l’enquête mensuelle FIB/Xerfi Spécific soulignent des évolutions négatives pour la quasi-totalité des familles de produits destinées au bâtiment, sur 11 mois cumulés à fin novembre 2023, par rapport à 2022.

Avec un retrait net moyen de -13,6 % pour les produits préfabriqués en béton à destination du bâtiment, on retrouve dans le détail :

-22,2 % pour les entrevous ;

pour les entrevous ; -19 % pour l’ensemble poutrelles ;

pour l’ensemble poutrelles ; -14,1 % pour les blocs ;

pour les blocs ; -1,5 % pour les pédalles.

Seule la production de dalles de planchers a augmenté, avec +3,9 % pour ces produits.

La situation n’est pas bien plus glorieuse pour les produits préfabriqués en béton à destination des travaux publics, avec un retrait net moyen de -9,1 %.

Pour ces produits, la totalité d’entre eux sont en retrait par rapport à l’année 2022 sur 11 mois cumulés à fin novembre, avec :

-26,6 % pour les tuyaux armés ;

pour les tuyaux armés ; -13,7 % pour les dalles de voirie ;

pour les dalles de voirie ; -8,6 % pour les pavés ;

pour les pavés ; -7 % pour les regards ;

pour les regards ; -4 % pour les bordures.

La FIB estime qu’en 2023, l’activité en volume de l’industrie de la préfabrication béton devrait connaître un recul autour de -13 % tous produits préfabriqués en béton confondus, par rapport à 2022.

Bilan, l'évolution du chiffre d'affaires, tous produits confondue, devrait être en légère baisse pour l'année 2023.

Quid de l’année 2024 ?

L’industrie du béton est-elle plus optimiste pour 2024 ? Visiblement non, si l’on en croit le communiqué de la FIB. La crise qui touche le secteur du bâtiment n’incite pas à la confiance.

En effet, l’évolution en volume des produits préfabriqués en béton à destination du bâtiment serait de l’ordre de -20 %, avec :

-20 % pour les blocs ;

pour les blocs ; -25 % pour les poutrelles ;

pour les poutrelles ; -15 % pour les prédalles ;

pour les prédalles ; -10 % pour les dalles de planchers.

Du côté des produits à destination des travaux publics, l’évolution en volume serait de l’ordre de -5 %, avec :

-5 % pour les produits d’assainissement ;

pour les produits d’assainissement ; -5 % pour les produits de voirie.

La Commission Économie de la FIB prévoit une évolution de l’ordre de -15 %, en volume, des produits préfabriqués en béton à destination du bâtiment et des travaux publics pour l’année 2024.

En somme, toujours pas d’éclaircie à l’horizon pour l’industrie du béton en 2024, encore moins pour les produits à destination du secteur du bâtiment. C’est pour ces raisons que la FIB compte poursuivre cette année sa mobilisation sur tous les sujets clés et les mutations du secteur de la construction, notamment liés à la transition environnementale et la REP. Tout cela dans le but d’augmenter la visibilité de l’industrie du béton, et faire valoir les atouts de ses solutions préfabriquées.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock