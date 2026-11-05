Cybel Extension dépasse ses objectifs de croissance

Avec 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, Cybel Extension dépasse ses objectifs 2028 et vise désormais 24 millions d’euros d’ici 2 ans. Le réseau de franchise entend poursuivre son développement et renforcer ses partenariats.

Malgré un contexte morose dans le bâtiment et une baisse du pouvoir d’achat des Français, le réseau Cybel Extension – spécialisé dans l’agrandissement de l’habitat (rénovation et extension) – se porte bien. Fin octobre, il a annoncé avoir déjà dépassé les objectifs qu’il s’était fixés pour 2028.



Une croissance de 60 % en 2 ans



Sur l’exercice 2025-2026, le réseau enregistre près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 60 % de croissance en seulement deux ans. Depuis sa création il y a dix ans, il enregistre ainsi 112 millions d’euros de CA cumulés.



Dans ce contexte, il se fixe un nouvel objectif de 24 millions d’euros de CA d’ici deux ans.



« Dépasser dès aujourd’hui les objectifs que nous nous étions fixés pour 2028 marque une étape importante pour Cybel Extension. Mais nous regardons surtout ce résultat comme le point de départ d’une nouvelle phase de développement. Celui-ci démontre le potentiel de notre modèle en adéquation avec les besoins du marché », se réjouissent les trois associés de Cybel Extension.



Par ailleurs, pour la première fois, l’un de ses 26 franchisés a franchi la barre des 2 millions d’euros de CA.



« Une performance notamment soutenue par l’investissement solide des agences sur le terrain et le renforcement de la cellule commercial du réseau, qui illustre la capacité des franchisés à changer eux aussi d’échelle et la maturité croissante du modèle », commente Cybel Extension.



Le réseau annonce également son partenariat avec Point.P, spécialiste de la distribution de matériaux de construction.



Pour Nicolas Godet, directeur général de Point.P, « Cybel Extension fait un pas de géant et crée de la valeur sur un marché clé ». Et d’ajouter : « Nous nous réjouissons de ce développement et de notre collaboration ».

