À Quiberon, Nagard Matériaux passe sous enseigne BigMat
L’historique magasin « Nagard Matériaux », ouvert en 1958 sur la presqu’île de Quiberon, change de couleurs et passe sous pavillon « BigMat ». Peggy et Laurent Cabanis, qui ont repris le point de vente en 2025, ont décidé de rejoindre le réseau BigMat.
C’est un virage à 360°C pour ce couple qui travaillait auparavant dans la finance, la communication et le cinéma aux États-Unis. L’objectif : changer de vie pour entreprendre en famille.
« Après avoir changé de vie professionnelle après le Covid et lancé notre premier projet entrepreneurial à Paris, nous souhaitions poursuivre cette aventure commune en Bretagne, où Laurent a ses racines familiales. Nous avons trouvé à Quiberon un commerce historique bien implanté avec un potentiel de développement important », explique Peggy Cabanis, co-gérante de BigMat Quiberon Matériaux.
Répondre aux spécificités de la presqu’île et des îles voisines
Grâce à d’importants travaux de modernisation et d’aménagement, le point de vente quiberonnais comprend désormais 7 000 m2 de surface, dont 2 000 m2 couverts, pour stocker plus de 15 000 références pour la construction, la rénovation et les projets d’aménagements extérieurs.
Le but : répondre aux besoins des clients professionnels et particuliers sur la presqu’île, mais aussi des îles situées à proximité, telles que Belle-Île, Houat et Hoëdic.
« Nous sommes un point d'appui indispensable pour les habitants et les artisans du territoire. Ils retrouvent chez nous des équipes à l’écoute, capables de les accompagner dans tous leurs projets et de répondre rapidement à tous leurs besoins, du petit outillage de bricolage en libre-service aux matériaux de gros œuvre », soulignent les gérants.
Précisons que la clientèle est actuellement composée à 60 % de particuliers.
BigMat Quiberon Matériaux propose notamment une offre pour répondre spécifiquement aux contraintes locales, à savoir des matériaux adaptés pour résister à la forte salinité de l’air.
Pour rappel, le réseau BigMat compte aujourd’hui 1 006 points de vente dans 7 pays européens. À l’échelle de la France, c’est 334 points de vente, 3 400 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros hors taxes en 2025.
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