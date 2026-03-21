Bénéfice en forte baisse pour Mr Bricolage dans un marché sous pression
Publié le 21 mars 2026 à 8h30, mis à jour le 20 mars 2026 à 17h04, par Nils Buchsbaum
Le distributeur français Mr Bricolage a annoncé, mercredi 19 mars, une nette diminution de son bénéfice net, en recul de 39,5 % en 2025, à 8,4 millions d’euros. Le groupe évoque notamment « une baisse continue de la consommation » depuis la période exceptionnelle des confinements liés à l’épidémie de Covid. L’enseigne enregistre ainsi une quatrième année consécutive de repli de son bénéfice net.
Le chiffre d’affaires a, de son côté, progressé de 2,6 % pour atteindre 287,6 millions d’euros, selon un communiqué du groupe. Cette évolution intervient malgré la fermeture de plusieurs points de vente (-2 %) et s’explique, d’après l’enseigne, « par une baisse continue de la consommation des ménages en faveur de l’aménagement du foyer ».
Au 31 janvier 2026, Mr Bricolage comptait 1 068 points de vente, dont 614 magasins affiliés.
Une météo défavorable pour le secteur
Dans ce contexte, le directeur général du groupe, Fabio Rinaldi, en poste depuis janvier, a souligné la volonté de l’enseigne de se projeter à long terme : « Dans cette période d'incertitude conjoncturelle, à laquelle s'est ajoutée une météo défavorable à notre secteur sur des périodes clés, c'est bien l'avenir que nous avons continué de préparer. »
Le groupe a consacré 17,2 millions d’euros à l’extension de son pôle logistique de Voivres-lès-le-Mans (Sarthe), dont la surface a été doublée. Désormais unique, ce site est équipé d’une « solution de robotisation dernière génération ». Cette réorganisation s’est traduite par la fermeture de l’entrepôt de L’Hospitalet (Lot).
Dans un environnement du bricolage « de plus en plus concurrentiel », Fabio Rinaldi a présenté « Puissance1000 », le plan stratégique du groupe à horizon 2028. Celui-ci vise à « renforcer la compétitivité du groupe, la performance et l’attractivité de son modèle d’indépendants de proximité ».
Portée pendant la crise sanitaire par des niveaux de consommation « exceptionnellement élevés » en matière d’aménagement du foyer lors des confinements, l’enseigne fait aujourd’hui face à un ralentissement de cette dynamique. Elle demeure toutefois dans une situation nettement plus favorable qu’avant la pandémie : au premier semestre 2019, le groupe enregistrait encore une perte de 8,7 millions d’euros.
Avec AFP
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