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Intuis équipera les futurs programmes immobiliers de Trecobat

Vie des sociétés
Publié le 05 novembre 2026 à 14h00, par Claire Lemonnier
Le constructeur breton Trecobat noue un partenariat avec le fabricant français Intuis, spécialiste du génie climatique. Dès l’automne, les solutions de chauffage électrique connectées et pilotables d’Intuis équiperont les futurs projets résidentiels individuels et collectifs de Trecobat.
©Intuis - Batiweb
©Intuis

Le groupe Trecobat, constructeur de maisons et promoteur immobilier, et Intuis, spécialiste du génie climatique, annoncent leur partenariat pour équiper les futurs logements en chauffage électrique.


Un partenariat qui valorise la production industrielle française


Créé en 1972 dans le Finistère (29), le groupe Trecobat se revendique aujourd’hui comme le troisième constructeur de maisons en France, mais s’est également diversifié dans la promotion immobilière et la préfabrication hors-site bois. Le groupe emploie 550 salariés et a réalisé 181 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

De son côté, Intuis conçoit et fabrique des solutions de chauffage électrique, pompes à chaleur et production d’eau chaude sous les marques Intuis et Noirot. Le groupe compte six usines en France et emploie près de 1 200 salariés. Récemment, Intuis a présenté quatre nouveautés sur le salon Interclima du Paris Builders Show.

Au travers de ce partenariat commercial, Intuis fournira à Trecobat des solutions de chauffage électrique connectées et pilotables pour le marché résidentiel individuel et collectif. De son côté, Trecobat équipera ses projets de construction avec les solutions Intuis dès cet automne.

« En associant un constructeur ancré dans le Grand Ouest et un fabricant produisant l'ensemble de ses solutions dans six usines françaises, cet accord valorise les circuits-courts industriels. Il renforce l'ancrage territorial des deux groupes et participe à la souveraineté industrielle, comme au maintien de l'emploi en régions », souligne le communiqué commun.

« Nous choisissons des partenaires qui partagent nos exigences de sobriété et de décarbonation, d'innovation et d'ancrage français. Avec Intuis, nous offrons à nos clients un confort et une maîtrise des consommations au meilleur niveau », a réagi Alban Boyé, PDG du groupe Trecobat.

« Nos solutions trouvent naturellement leur place dans des maisons conçues pour la performance », ajoute de son côté Philippe Dénecé, directeur général d’Intuis.

Rappelons qu’avec son plan d’électrification, le gouvernement entend privilégier le chauffage électrique pour réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles importées. Le chauffage gaz est parallèlement voué à disparaître dans les constructions neuves au profit du chauffage électrique.
 

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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