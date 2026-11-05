Un mois après l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, 1 dirigeant de TPE sur 5 n’a toujours engagé aucune démarche, selon une étude de LegalPlace.

Alors que la facturation électronique est mise en place depuis le 1er septembre 2026, les plus petites entreprises peinent parfois à se mettre à la page.

C’est ce qui se reflète dans les résultats d’une étude menée par LegalPlace auprès de 1 500 dirigeants de TPE, un mois après l’entrée en vigueur.

Pour rappel, depuis le 1er septembre, les grandes entreprises et ETI doivent pouvoir recevoir et émettre des factures électroniques.

Concernant les TPE, PME et micro-entreprises, elles doivent pouvoir recevoir ces factures depuis le 1er septembre, et devront également pouvoir en émettre à compter du 1er janvier 2027.



Un manque de compréhension qui freine la mise en conformité ?



Parmi les dirigeants de TPE interrogés par LegalPlace en octobre, 1 sur 5 reconnaît n’avoir entamé aucune démarche. Parmi les raisons avancées, 27 % citent le manque de compréhension de la réforme comme premier obstacle, devant le manque le temps (17 %), et les difficultés liées au choix de la plateforme (11 %).

Face à ces résultats, LegalPlace souligne l’urgence d’accompagner les petites entreprises sur le terrain.

Entre contrainte réglementaire et opportunité de transformation



Toutefois, 71 % des chefs d’entreprise interrogés ont déjà choisi leur plateforme agréée, 45 % des entreprises équipées affirment ne plus avoir de souci une fois l’outil déployé et 25 % y voient même une opportunité de transformation.

Parallèlement, 40 % des dirigeants d’entreprise estiment ne pas avoir encore suffisamment de recul pour juger la réforme et 31 % la perçoivent principalement comme une contrainte réglementaire.

« Les enjeux des prochaines semaines ne seront pas technologiques mais de l’ordre de l’accompagnement. Notre rôle ? Être aux côtés des entrepreneurs pour lever les difficultés de cette complexité réglementaire, fluidifier le choix de la plateforme et surtout transformer cette contrainte administrative en véritable levier de productivité », souligne Jérémy Caso, référent métier comptabilité de ComptaPlace (groupe LegalPlace).