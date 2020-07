Accusé d’être le secteur français le plus lent dans sa transition numérique, le secteur du BTP rebondit, mené par les géomètres-experts, les premiers à lancer une plateforme de publication des actes fonciers : Géothèque, disponible depuis le début du mois de juin.

L’ordre des géomètres-experts ouvre la voix de la dématérialisation dans un secteur ou la transition digitale manque cruellement. Désormais disponible sur le portail Géofoncier, le nouvel outil Géothèque permet de « dématérialiser intégralement (les) actes fonciers jusqu’à la signature des procès-verbaux de bornage par les différentes parties prenantes ».

Géothèque permet de s’organiser plus facilement et de gagner de temps sur les procédures administratives, tout en répondant aux mesures de distanciation sociale imposées par la situation actuelle, comme l'explique Xavier de Gouville, géomètre-expert et gérant du cabinet Abac-Geo Aquitaine : « Géothèque nous offre de réels gains de temps et d’efficacité ; nous mettions parfois plus d’un an pour recueillir les signatures de toutes les parties prenantes à un procès-verbal de bornage, désormais cela ne prend que quelques semaines. La dématérialisation de la procédure nous permet également de réaliser nos missions de bornage dans le respect des règles sanitaires tout en diminuant considérablement notre empreinte carbone ».

L’Ordre des géomètres-experts répond ainsi à des enjeux importants mais n’oublie pas l’aspect sécuritaire. Mettre des données pareil sur un site Internet ouvre la voix au piratage informatique, c’est pourquoi le dispositif est équipé d’un niveau de sécurisation renforcé. Un système qui repose sur une signature en ligne authentifiée selon le certificat de niveau 3 et sur le versement des actes sur le portail Géofoncier. Cela permettra de collecter et regrouper toutes les informations en un seul et même endroit, « un gage de traçabilité et de sécurité pour les clients géomètres-experts ».

Selon Claire Richard, géomètre-expert et déléguée nationale du portail Géofoncier, « la dématérialisation des procès-verbaux de bornage, rendue possible par le portail Géofoncier, est la suite logique de la transition digitale amorcée par la profession depuis 10 ans, mais ce n’est qu’une première étape ». En attendant l’étape suivante, les professionnels doivent s’approprier la plateforme : « à terme, Géothèque sera notre outil de publication des actes fonciers. Cette nouvelle plateforme permettra ainsi d’asseoir le géomètre-expert comme l’acteur incontournable de la BlockChain du foncier », explique Vincent Saint-Aubin, le président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts.

Pour pouvoir utiliser ce nouvel outil disponible depuis le 1er juin, les professionnels devront impérativement se connecter à la nouvelle version du portail Géofoncier.

