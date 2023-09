La hausse des prix des travaux d’entretien-amélioration ralentit

Comme chaque trimestre, l’INSEE publie son indice des prix des travaux d’amélioration-entretien. Au deuxième trimestre 2023, certains travaux enregistrent une légère baisse des prix par rapport au premier trimestre. Le ralentissement des hausses de prix est globalement généralisé sur tous les travaux, sur trois mois comme sur un an.

Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les hausses de prix des travaux d’amélioration-entretien auraient ralenti au deuxième trimestre 2023, après +1,6 % au quatrième trimestre 2022, et +2,4 % au premier trimestre 2023. Les prix baissent légèrement de -0,2 % dans le secteur résidentiel, mais restent à +0,3 % dans le non résidentiel.

Dans le détail, les prix des travaux de menuiserie baissent de -0,5 % (après +3,5 % au T1 2023), et ceux des travaux d’installation électrique de -0,2 % (après +3,1 %), de même que ceux des « autres travaux de construction spécialisés » (après +1,1 %). Les prix des travaux de peinture et de vitrerie restent quant à eux stables, avec +0 %, après +2,7 %.

Un ralentissement des prix généralisé sur tous les travaux

Dans les autres secteurs, les prix ne baissent pas, mais ralentissent nettement. C’est notamment le cas des travaux de plomberie, d’installation de chauffage et de conditionnement d’air, avec +0,3 % (après +3,2 %), les travaux de couverture (+0,4 %, après +2,8 %), de plâtrerie (+0,7 %, après +2,2 %) et de revêtement des sols et des murs (+0,8 %, après +1,5 %).

Sur un an, les prix ont augmenté de +6,2 % au deuxième trimestre 2023, contre +8,9 % au trimestre précédent. Les prix ralentissent sur tous les types de travaux : les travaux d’installation électrique (+3,8 %, après +5,3 %), ceux de plomberie, d’installation de chauffage et de conditionnement d’air (+6,1 %, après +9,1 %), de plâtrerie (+6,2 %, après +8,3 %), les « autres travaux de construction spécialisés » (+6,3 %, après +9,3 %), les travaux de peinture et vitrerie (+6,5 %, après +8,7 %), ceux de revêtement des sols et des murs (+7,0 %, après +8,8 %), de couverture (+7,2 %, après +10,1 %), et enfin les travaux de menuiserie (+7,9 %, après +12,1 %)

Concernant la tendance à venir, fin juin, les chefs d’entreprise du bâtiment étaient moins nombreux à annoncer qu’ils augmenteraient leurs prix dans les trois prochains mois.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock