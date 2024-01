Comme une continuité de la conjoncture d’octobre, les résultats de l’Unicem notent toujours une dégradation de l’activité matériaux de construction. En novembre, l’activité des trois derniers mois du panier de matériaux décline de 13 % en glissement annuel.

Entre janvier et octobre, l’Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (Unicem) rapportait une baisse de 8,2 % dans la production de matériaux de construction. Les résultats du mois de novembre « suggèrent une nette dégradation de l’activité des matériaux, à la fois par rapport aux mois précédents comme au regard de l’an passé », est-il écrit dans leur note de conjoncture.

L’année 2024 devrait se poursuivre dans un contexte déjà compliqué. « Depuis maintenant près de deux ans, les volumes de production des matériaux de construction se contractent graduellement en lien avec la crise immobilière qui pèse sur l’activité constructive », rappelle l’Unicem.

En novembre, sur les trois derniers mois, l’activité du panier de matériaux décline de 13 % en glissement annuel.

Net repli de l’activité surtout pour les granulats

Dans le détail, la production de granulats recule de 6,8 % entre octobre et novembre. Elle s’effondre même de 17,7 % par rapport à novembre 2022. Des niveaux en dessous de 17 % de la production mensuelle moyenne de 2022. L’activité de septembre à novembre cède de 4,8 % par rapport à celle juin-juillet-août et de 10,9 % sur une année. Sur les 11 mois d’activité connus de 2023, la tendance tombe de 8,4 %.

Côté béton prêt à l’emploi (BPE), les volumes livrés en novembre se contractent de 3,8 % sur un mois et de 13,5 % sur un an (données CVS-CJO). « Cette détérioration est encore plus marquée sur les trois derniers mois que pour les granulats puisque les livraisons perdent -5,5 % par rapport aux trois mois précédents (et -10,4 % en glissement sur un an) », précise l’Unicem. Encore une fois, la tendance des volumes livrés ce mois-ci est baissière par rapport à la moyenne mensuelle de 2022 (-15 %). Les cubages produits sur ces onze mois en 2023 descendent de 7 % en glissement annuel.

« Et les autres matériaux ne se portent pas mieux ! », souligne l’Unicem, son indicateur estimant une chute d’activité de 18,7 % en novembre, par rapport à l’an passé. « Les tuiles et les briques plongent d’environ -38 % tandis que les produits en béton destinés au bâtiment se contractent de près de -27 % au regard de novembre 2022. En un mois, la tendance cumulée de l’indicateur matériaux perd un point, passant de -8,6 % à fin octobre à -9,6 % à fin novembre », détaille l’union.

La crise du logement n’arrange pas les affaires de l’industrie du bâtiment

« Quand le BTP va, tout va ! » Or, on le sait : le secteur est plongé dans un climat économique morose, suivant l’effondrement du logement neuf, toujours en berne en novembre.

Sans compter la chute des ventes de logements neufs, impactées à la fois par la hausse des taux d’intérêt toujours maintenue en fin d’année, la suppression du PTZ suite au CNR Logement, et la sobriété foncière imposée par le ZAN.

Du côté, de la FFB comme de la CAPEB, le pessimisme se fait déjà sentir pour l’année 2024. Et s’il y a bien un secteur du bâtiment ciblé, c’est le gros oeuvre.

« Dans ce secteur en effet, le solde d’opinion sur l’activité passée se replie sensiblement en décembre tandis que celui sur l’activité prévue s’enfonce plus nettement depuis octobre. Les carnets de commandes se vident graduellement (à 8,7 mois contre 10 il y a un an) et le jugement sur les carnets est désormais repassé bien en-dessous de sa moyenne de long terme. Le repli de l’activité constructive devrait continuer d’affecter le climat des affaires des professionnels du gros oeuvre sur une bonne partie de 2024 », lit-on dans la lettre conjoncture mensuelle de l’Unicem.

Pendant ce temps, les travaux publics « font plutôt figure d’exception ». À en croire la conjoncture de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), l’activité progresse de 4,5 % sur les 11 premiers mois de 2023, en glissement annuel. Des intempéries sont notées au mois de novembre, où les chantiers se stabilisent comparé au mois d’octobre (+0,5 % en volume).

Il faut dire que le secteur est porté par un bond des carnets de commande en novembre (+142,7 % en volume sur un an). On note l’attribution de gros contrats de réacteurs nucléaires EPR, mais également du métro toulousain en début d’année et de la ligne 15 du Grand Paris Express.

