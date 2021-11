Estémi, nouveau nom du groupe Ouvêo

Le groupe Ouvêo, fabricant multi-matériaux de menuiseries et de fermetures sur-mesure pour la maison individuelle, se rebaptise et devient Estémi. Un nouveau nom pour regrouper les deux marques de la société : Ouvêo et Provélis.

Fabricant multi-matériaux de menuiseries et de fermetures sur-mesure, le groupe Ouvêo devient dès ce mois de novembre Estémi. L’idée ? Affirmer son positionnement de « fabricants à l’état pur », comme le veut son président depuis 2007, Jean-Luc Nouveau. L’intéressé développe : « Sur un marché porteur mais aussi concurrentiel, Estémi détient un ADN spécifique s’appuyant sur les équipes des 4 sites de production, leur connaissance matériau, leur maitrise du territoire, la proximité géographique et la connaissance de nos clients partenaires : artisans, fenêtriers, professionnels indépendants de la pose, entreprises générales… » Un nouveau nom pour regrouper deux marques Répartis entre les régions Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Hauts-de-France ainsi que Rhône-Alpes, les 350 collaborateurs d’Estémi assurent la production des deux marques du groupe. D’un côté les menuiseries extérieures aluminium, bois ou PVC de la marque Ouvêo, et de l’autre les fermetures, volet roulants, portes de garage, B.S.O. de la marque Provélis. Ainsi, selon les dernières prévisions, réalisation plus de 63 000 € de chiffres d’affaires en 2021, avec 55 % de croissance en six ans. Sûrement est-ce dû à l’organisation variée de l’entreprise, allant de la production à la livraison sur chaque site de fabrication. « Nous avons nos propres flottes de camions et de chauffeurs-livreurs », souligne Jean Luc Nouveau. Il ajoute : « Notre organisation commerciale est découpée en 5 zones en France. Technicien avant d’être commercial, chaque technico-commercial couvre deux départements maximum et amène une vraie valeur ajoutée en accompagnement technique à nos clients professionnels ». Virginie Kroun

Photo de Une : Estémi



