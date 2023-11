L’entreprise espagnole de construction et de gestion d’infrastructures Ferrovial a vu son chiffre d’affaires augmenter au cours des neuf premiers mois de l’année. Par rapport à la même période de l’an passé, son CA a connu une hausse de 12,3 %, notamment grâce à l’augmentation du trafic autoroutier aux États-Unis.

Les affaires se portent bien pour le géant espagnol Ferrovial. L’entreprise de construction et de gestion d’infrastructure vient de dévoiler ses chiffres pour les neuf premiers mois de l’année. Du mois de janvier à septembre 2023, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,221 milliards d’euros (6,583 milliards de dollars), soit 12,3 % de plus que sur la même période l’an dernier (5,555 milliards d’euros).

Du côté du bénéfice brut d’exploitation de Ferrovial, celui-ci a augmenté de 34,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022, atteignant 700 millions d’euros. Le bénéfice net lui n’a pas été communiqué par la société.

Les autoroutes américaines et l’aéroport de Heathrow, deux grosses locomotives pour Ferrovial

Au cours des neuf premiers mois de l’année, tous les voyants semblaient au vert pour Ferrovial. Pour preuve, cette dernière a déclaré que « toutes les unités commerciales ont enregistré de bonnes performances opérationnelles ». Avec en fer de lance, « les autoroutes, en particulier les Managed Lanes aux États-Unis, ainsi que les aéroports, Heathrow se distinguant », a ajouté la société à propos des activité, ayant enregistré des hausses notables d’excédent brut d’exploitation.

L’aéroport de Heathrow, situé à l’ouest de Londres, a enregistré une croissance du tourisme intérieur et des voyages d’affaires, et a accueilli 59,4 millions de passagers entre janvier et septembre, soit 34,4 % de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente. Par ailleurs, ce dernier a dépassé en septembre pour la première fois son niveau de trafic d’avant-crise Covid-19, qui avait grandement paralysé les voyages aériens et fragilisé le secteur.

L’activité du groupe espagnol a également été portée par l’augmentation du trafic autoroutier, en particulier aux États-Unis. La division des autoroutes à péage a amélioré son chiffre d’affaires de 41,2 % en termes comparables, pour atteindre 781 millions d’euros.

Quant à la division construction, des ventes de 5,14 milliards d’euros ont été enregistrées, soit une augmentation de 8,5 % en termes comparables.

Une polémique avait touché le géant espagnol en début d’année. La société avait en effet annoncé son intention de transférer son siège social aux Pays-Bas. Malgré les réticences du gouvernement progressiste dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, le groupe a finalement déménagé en juin et est désormais coté à la bourse de Madrid et d’Amsterdam.

Un bilan qui reflète bien l'humeur du secteur des travaux publics, abordant ce mois d'octobre avec optimisme. En témoigne également Colas, filiale travaux publics du groupe Bouygues, dont la croissance s'avère solide.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock