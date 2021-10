Hopen, nouvel acteur sur le marché de la menuiserie

Hopen est un nouvel acteur sur le marché de la baie et menuiserie. La start-up, crée par trois jeunes entrepreneurs, digitalise le parcours client et réduit le nombre d'intermédiaires pour faire baisser les coûts. Présentation.

La start-up Hopen, crée en 2020 par Raphaël Journé, Florian Auriau, et Timothée Houyvet, trois jeunes entrepreneurs spécialisés dans l'immobilier et le e-commerce, est un nouvel acteur sur le marché de la menuiserie, proposant fenêtres, portes et volets en PVC et aluminium, fabriqués en France.

Un fonctionnement sans intermédiaire

Sa spécificité : le fonctionnement, entièrement digitalisé et sans intermédiaire, permet de réduire les coûts d'en moyenne 30 %.

Concrètement, l'entreprise ne comprend ni boutique ni commerciaux, seulement des techniciens qui se déplacent dans les 24 heures pour aider et conseiller les ménages. Le particulier peut également prendre les mesures lui-même. Le devis se fait ensuite en ligne, et les menuiseries sont conçues sur-mesure et installées par un professionnel certifié Hopen, et situé à proximité du domicile.

Les co-fondateurs précisent que l'acronyme « Hopen » signifie « Humain, Ouvert, Professionnel, Engagé, et Novateur ».

L'entreprise est en effet engagée en faveur de l'environnement, avec le choix de matériaux résistants et recyclables, la récupération des menuiseries en fin de vie, puis le tri et le recyclage des composants.

Claire Lemonnier