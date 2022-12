Knauf mise sur la rénovation énergétique et l’isolation biosourcée pour 2023

Christine Muscat, directrice générale de Knauf, dévoilait ce mercredi le bilan de l'activité. Après une année de tous les records en 2021, l’année 2022 s’est inscrite en demi-teinte avec l’inflation. Malgré ce contexte pesant, l’industriel continue de lancer des projets, en investissant notamment dans les isolants biosourcés et les nouveaux outils digitaux.

Knauf organisait ce mercredi sa conférence de presse annuelle. L’occasion de faire le bilan de l’année passée et ses prévisions pour 2023, mais aussi de présenter les projets lancés et à venir.

En introduction, Christine Muscat, directrice générale de Knauf, est revenue sur la conjoncture. Après une année 2021 « de tous les records », avec notamment +13,8 % de croissance, l’année 2022 - marquée par l’inflation - a connu un ralentissement, avec +4,2 %.

Pour 2023, les prévisions ne sont guère plus optimistes, alors que l’inflation devrait se poursuivre, notamment sur le prix des énergies. Sur ce point, la directrice générale de Knauf souligne que les industriels ne sont pas à l’abri de devoir réduire leurs consommations, voire d’arrêter une partie de leur production, en fonction des demandes du gouvernement, pour faire face à la tension sur le réseau électrique cet hiver.

Autre inquiétude : le ralentissement pour le logement neuf, avec une baisse des ventes et des mises en chantier ces derniers mois. Dans ce contexte, seule la rénovation énergétique devrait porter le marché en 2023.

Parmi les nouvelles plus réjouissantes, Knauf annonce que la production de sa nouvelle usine de Fos-sur-Mer (13) devrait démarrer en 2023. Il y a deux ans, le groupe avait en effet annoncé un investissement de 70 millions d’euros pour la construction de cette nouvelle usine de plaques de plâtre, venant prêter main forte à celle de Saint-Soupplets (77).

Investir dans les isolants biosourcés

Dans le cadre de la RE2020, le spécialiste de l’isolation continue également de miser sur le biosourcé. Cette année, le groupe a notamment fêté les 100 ans de son usine « Knauf Fibre », seul site français dédié à la laine de bois, et ayant produit 2,5 millions de m2 de panneaux isolants en 2021.

L’année 2022 aura également été marquée par le lancement de l’isolant « ThermaSoft Natura », conçu à partir de lin, de jute et de coton. Christine Muscat rappelle en effet que la France est aujourd’hui le premier producteur européen de lin.

Après un démarrage un peu lent, Knauf estime que 300 000 m2 de ThermaSoft Natura auront été vendus à fin 2022. L’industriel ambitionne désormais de quadrupler, voire de quintupler, ce résultat pour 2023.

La directrice générale de Knauf souligne par ailleurs le succès rencontré auprès des grandes surfaces de bricolage (GSB), qui sont parvenues à mettre en avant ce nouveau produit auprès des particuliers.

Deux nouveaux outils digitaux

Enfin, Knauf annonce avoir constitué une nouvelle équipe prescription, mais aussi lancé deux nouveaux outils : « Planner Suite Office », disponible en application web ou plug-in pour Revit et ArchiCAD pour les architectes et bureaux d’études, et « BIM Cloisons.Knauf » pour accompagner les plaquistes dans leur quotidien.

L’objectif de ces nouveaux outils digitaux : aider à trouver les produits et systèmes qui répondent le mieux aux besoins spécifiques d’un projet, et améliorer la productivité.

Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.