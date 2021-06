L'UFME fait le bilan de l'année 2020 et annonce ses objectifs à venir

L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) s'est réunie le 27 mai dernier à l'occasion de son assemblée générale annuelle, pour faire le point sur l'année 2020 et sur les objectifs à venir. Parmi ses axes : poursuivre sa campagne de communication autour de la fenêtre PVC, lancer une marque pour sa charte sur le recyclage des menuiseries, participer aux futures réglementations, ou encore mettre en place une nouvelle formation.

Lors de son assemblée générale, l'UFME est revenue sur cette année exceptionnelle, marquée par le début de la crise sanitaire. Après l'arrêt des productions en mars 2020, la reprise s'est faite avec des « stop and go ». Le syndicat souligne avoir accompagné ses adhérents durant cette période d'incertitude, notamment en lançant l'achat groupé de masques, et en aidant les entreprises à décrypter les protocoles sanitaires et à les adapter à la spécificité des métiers.

A partir du mois de juin, la période a ensuite été faste en termes de remplissage des carnets de commandes. Mais cette embellie a été interrompue par les problèmes d'approvisionnement et la hausse des prix des matériaux, auxquels les fabricants de menuiserie ont dû faire face, comme de nombreux autres secteurs du bâtiment.

« La mobilisation massive de la filière, le dynamisme du bâtiment placé comme un secteur de poids et l’habitat devenu une valeur refuge où les performances des menuiseries ont un rôle essentiel à jouer, nous rendent optimistes pour l’avenir », souligne toutefois Bruno Cadudal, président de l'UFME.

Plus de 400 000 visites sur le site choisirmafenetre.fr

Malgré la crise, le syndicat a poursuivi ses missions, notamment avec le lancement de la troisième phase de sa campagne de communication défiée à la fenêtre PVC.

« Nous mettons en marche la troisième phase de notre campagne de communication destinée aux particuliers, et ouvrons un groupe de travail dédié à la défense de la fenêtre PVC vers un public institutionnel. Nous allons collaborer activement aux campagnes sur les fenêtres bois financées par le CODIFAB », précise ainsi Bruno Cadudal.

Grâce à cette campagne pluri-médias, la a commission « communication » souligne que le site choisirmafenetre.fr comptabilise déjà plus de 400 000 visites.

S'engager en faveur de l'environnement et participer aux futures réglementations

Autres objectifs : la revalorisation de la fenêtre de qualité fabriquée en France, et l'amplification de la visibilité de sa charte pour le recyclage des menuiseries. Concernant cette dernière, l'union annonce lancer une marque dédiée : « FERVAM » (pour Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries).

Cet axe écologique comprend également une participation active dans l'élaboration des futures réglementations environnementales : « La préparation des échéances règlementaires de 2022 (RE2020 et loi AGEC) a été l’une des priorités ces derniers mois, au même titre que l’accompagnement des entreprises dans la dématérialisation des échanges de données. L’UFME finalise les études en cours, notamment avec la filière Parois Vitrées, Volet carbone, pour parfaire sa compréhension des impacts futurs de la RE2020. Elle participera également à la mise en place du futur éco-organisme de la REP Bâtiment », explique la commission « technique ».

Enfin, l'UFME continuera de poursuivre la mise en place d'un nouveau CQP Menuisier Industriel Fabrication de fenêtres et de portes : « Après une phase d’expérimentation menée avec des salariés d'entreprises adhérentes volontaires pour monter en compétence, la première promotion s’est vue attribuer le CQP fin 2020. Ce dernier devrait être inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) d’ici fin 2021 (…) Nous avons pour projet de structurer le réseau d'organismes de formation agréés en capacité de former à ce CQP », précise la commission « technique ».

Claire Lemonnier