Lancement du Plan Ascenseur : améliorer la mobilité dans les quartiers prioritaires

Le gouvernement annonce le lancement du Plan Ascenseur, qui vise à améliorer la mobilité verticale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Une phase de diagnostic et une expérimentation dans quatre quartiers pilotes permettront de définir une méthodologie applicable à l'échelle nationale.

Ce « Plan Ascenseur » tend à répondre aux besoins croissants des habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment en raison du vieillissement de la population et de la forte présence de familles monoparentales (30 %).

« Il est inacceptable qu’une personne âgée ou une mère célibataire doive monter 15 étages à pied parce que les ascenseurs sont trop dégradés ou inexistants. Cette situation est indigne et intolérable. C’est pourquoi j’ai lancé aujourd’hui un plan ambitieux afin de diagnostiquer et cartographier les équipements dans nos quartiers prioritaires et de mettre en oeuvre les travaux nécessaires », déclare Sabrina Agresti-Roubache, Secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté et de la Ville.

Un diagnostic complet

Depuis le rapport interministériel de 2015 sur l’adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires à la transition démographique, plusieurs avancées ont été réalisées, notamment l’obligation depuis 2019 d’installer des ascenseurs dans les immeubles de trois étages et plus (R+3) ainsi que la réalisation de nombreux projets de rénovation urbaine, avec le remplacement d’équipements vieillissants.

Toutefois, un diagnostic actualisé est nécessaire pour évaluer les progrès et identifier les besoins persistants.

La première phase du Plan Ascenseur consiste en un diagnostic complet des équipements de mobilité verticale dans QPV. Ce diagnostic visera à cartographier les bâtiments concernés, recenser les ascenseurs existants et évaluer leur état de fonctionnement (âge des équipements, fréquence des pannes, etc.).

Cette première phase d’identification concernera les logements sociaux ainsi que ceux du parc privé, et sera réalisé avec le concours des acteurs locaux : bailleurs sociaux, syndics de copropriété et sociétés d’ascensoristes.

Quatre quartiers pilotes

Pour développer une méthodologie reproductible à l’échelle nationale, quatre quartiers ont été sélectionnés pour une phase expérimentale, à Besançon (25) dans le quartier de la Planoise, à Laval (53) dans le quartier Les Fourches, à Rochefort (17) dans le quartier Sud Centre-Ville - Avant-Garde, ainsi qu'à Sevran/Aulnay-sous-Bois (93) dans le quartier Les Beaudottes.

Ces quartiers, choisis pour leur diversité représentative des QPV, devraient permettre d’identifier les défis spécifiques et de mettre en place une méthodologie adaptable à tous les quartiers prioritaires.

L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) pilotera cette expérimentation et assurera l’accompagnement des préfectures concernées tout au long du processus. « Nous devons agir vite, en mobilisant toutes les parties prenantes, afin que chaque résident puisse enfin bénéficier d'un accès facile et sûr à son logement », affirme la Secrétaire d’État.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock