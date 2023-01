Avec un marché en croissance en 2022, la construction modulaire prend ses marques en France. Pour Cyril Petit-Masquelier, président de Portakabin France, spécialiste de la construction modulaire venu d’Outre-Manche, il ne s’agit plus d’une solution « émergente », mise au devant de la scène par la réglementation environnementale 2020 (RE2020), notamment. Entretien.

La construction modulaire semble gagner en performance en France. Cela se sent-il dans l’activité de Portakabin ?

Cyril Petit-Masquelier : L’évolution du marché de la construction modulaire est de l’ordre de 5 à 10 % sur l’année 2022 - selon Xerfi. Notre progression est pour sa part légèrement supérieure à 10 % et ce, notamment grâce à nos innovations matérielles.

Vous avez en effet lancé en 2021 Portakabin ALTA, une nouvelle gamme. En quoi innove-t-elle la construction modulaire ?

Cyril Petit-Masquelier : Cette nouvelle gamme ALTA répond à des exigences de plus en plus importantes chez nos clients, notamment en termes de confort thermique, acoustique, mais aussi de résistance au sol ainsi qu’en toiture. Grâce à cette nouvelle gamme, nous sommes désormais capables d’attaquer tous les marchés, sans exception.

ALTA, la dernière gamme de Portakabin

En mars 2021, Portakabin lançait sa gamme de ALTA. Il s’agit d’un assemblage de murs à hauteur de plafond de 2,75 mètres compatibles avec des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ; de parois extérieurs isolantes en laine minérale et revêtements acier ; ainsi que d’un revêtement de sol, de plus de 200 mm d’épaisseur en ossature bois et recouverte d’un sol en panneaux particules. L’ensemble de produits assurent à la fois une étanchéité à l’eau et à l’air de l’enveloppe du bâtiment, une résistance au feu de 60 minutes en version standard, tout en étant conformes aux normes de construction européennes.

La construction modulaire a eu le droit à sa certification « QB Modulaire », lancée par le CSTB pour distinguer la qualité des procédés industriels. Qu’en pensez-vous ?

Cyril Petit-Masquelier : C’est une évolution positive qui permet de définir un standard de qualité pour la filière du bâtiment modulaire. Le bâtiment modulaire n’est plus une solution constructive émergente, elle est maintenant parfaitement intégrée et reconnue comme les autres lots de la construction traditionnelle.

Cette démarche qui vise à tirer vers le haut le marché du modulaire vient compléter l’offre de certification disponible. Elle va notamment permettre d’intégrer les aspects du cycle de vie des bâtiments (ACV), qui est un des attendus de la RE2020. Pour les clients et donneurs d’ordre, ce sera certainement à terme une marque repère, lorsque les premières certifications seront abouties.

Notre société se positionne depuis de nombreuses années sur la certification de ses produits et de leurs performances avec plusieurs organismes en Europe et au Royaume-Uni. Nous nous intéressons à cette nouvelle offre qui va renforcer l’attente du marché pour des produits de qualité que nous savons fabriquer, louer et recycler !

La RE2020 a-t-elle été un catalyseur de l’activité de la construction modulaire en France ?

Cyril Petit-Masquelier : Avec la RE2020, les donneurs d’ordre réalisent encore mieux l’avantage qu’ils ont à choisir la construction modulaire qui permet une adaptation très rapide aux nouvelles exigences réglementaires. Le marché va naturellement se tourner vers des marques capables d’installer des solutions modulaires de qualité, à très faible impact sur l’environnement et sobres en consommations énergétiques.

C’est excellent pour continuer à valoriser l’image de la construction modulaire, faiblement émettrice de nuisances et de déchets, créatrice d’emplois locaux et innovante.

Est-ce que Portakabin a dû et continue d’anticiper l’application progressive de la RE2020, du logement au tertiaire ?

Cyril Petit-Masquelier : Nous nous préparons à l’évolution de celle-ci car elle n’est pas encore totalement aboutie.

D'autres opérations nous ont également permis et nous permettent d'anticiper l'évolution de la RE2020 : le lancement de la gamme Portakabin ALTA ; le recrutement d'un expert dédié à la faisabilité des projets, aux solutions techniques et à l’étude de chaque bâtiment ; la réalisation d'études d'impact de la RE2020 sur différents bâtiments en fonction de leur zone géographique, à travers des projets types à contraintes et limites identifiables et à travers une campagne de tests ; le conseil aux collectivités et aux clients notamment grâce aux études d'impact ainsi que la mise en place de groupes de projets dédiés à l'amélioration des bâtiments.

Nous travaillons également main dans la main avec l'ESSCA, école de commerce pour laquelle nous allons créer un ensemble de bureaux et de salles de formation, avec 56 modules dont une partie en R+1 pour accueillir le personnel administratif de l’école. Cela représente 889 m² de surface de bâtiment et les travaux débuteront en début d'année 2023.

Quels résultats et conclusions avez-vous pu en tirer de tous ces projets ?

Cyril Petit-Masquelier : Notre objectif reste de garantir à nos clients que les espaces que nous mettons à leur disposition augmentent la satisfaction et la productivité de leurs équipes. Nous faisons cela pour qu’ils puissent sereinement se concentrer sur leur métier.

Avec la RE2020 et la progression des exigences de respect de l’environnement et de sobriété, nos clients nous ont demandé de les aider à atteindre leurs objectifs sociétaux (RSE). Au-delà donc du strict respect réglementaire, nous les aidons à analyser les gains en matière d’économie d’énergie et par exemple aussi sur le confort, qu’il soit thermique ou acoustique.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Cyril Petit-Masquelier - Portakabin