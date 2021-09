Le CCCA-BTP lance la 3C.Académie

Le CCCA-BTP annonce lancer la 3C.Académie, une plateforme d’offre de connaissances dont l’objectif est d’accompagner les organismes de formation aux métiers du BTP, à contribuer au développement de leurs compétences. Gratuite et accessible, elle coïncide avec la réforme de la formation professionnelle de 2018. Précisions.

Représentant plus de 20% de l’apprentissage en France, le CCCA-BTP lance, ce lundi 13 septembre, une plateforme d’offre de connaissances pour accompagner les organismes de formation aux métiers de la construction dans la montée en compétences de leurs collaborateurs. Ouverte gratuitement aux femmes et aux hommes, la 3C.Académie promet donc une offre des connaissances à la fois qualitatives, diversifiées et adaptées.

« Il est essentiel de contribuer au renforcement des compétences des collaborateurs des organismes de formation aux métiers du BTP. C’est une priorité qui est chère à notre organisme national à gouvernance paritaire, notamment en impulsant et permettant la montée en puissance de l’innovation au sein des organismes de formation, qui est un marqueur fort de notre action », souligne Eric Routier, président du CCCA-BTP.

Transmettre, innover et partager

Désireuse d’accompagner ses collaborateurs et d’accroître leurs performances pour assurer le développement de leur activité, ainsi que celui de l’apprentissage BTP, le CCCA-BTP s’est fixé un triple objectif.

Ainsi, pour viser l’excellence de la formation BTP, l’association ambitionne dans un premier temps de transmettre à travers une offre qualitative, ses modalités pédagogiques, d’innover, ensuite, en proposant notamment des contenus adaptés aux évolutions actuelles et futures des métiers, et enfin de partager pour favoriser le développement des compétences,​ à travers un espace d’animation et des forums de discussions dédiés.

« La 3C.Académie propose une très grande variété de contenus, avec des ressources, parcours et ateliers thématiques co-construits et animés par nos experts métiers et confortés par l’expertise pédagogique de l’alternance de notre organisme à gouvernance paritaire, que nous déployons depuis près de 80 ans au service des entreprises et des jeunes », détaille le président.

Neuf thématiques sont déjà inscrites au programme de la 3C.Académie, telles que : la communication digitale, ingénierie et innovation pédagogiques, droit de la formation ou encore management de projets avec financement externe. D’autres thématiques viendront l’enrichir d’ici à la fin de l’année 2021.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock