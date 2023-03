Le Cercle Promodul/INEF4 et le CCCA-BTP s'unissent autour du LAB

Le secteur du bâtiment est confronté à de nombreuses mutations, avec l'évolution rapide des technologies et des réglementations. Pour accompagner la transition énergétique, environnementale et numérique, la formation aux outils de demain est devenue un objectif majeur pour les professionnels et acteurs du bâtiment.

C'est dans ce contexte que Cercle Promodul/INEF4 et le CCCA-BTP renforcent leur partenariat en menant une expérimentation autour du LAB, la plateforme de production et de diffusion des connaissances pour la réussite des transitions du bâtiment, développée en 2020.

75 % des formateurs utilisent des outils numériques

La formation est l'une des clés de voûte pour accélérer, massifier, industrialiser et décarboner le secteur du bâtiment. Face à ces enjeux, le Cercle Promodul/INEF4 joue son rôle grâce au LAB, en s'investissant pour amplifier son action dans l'accompagnement et la montée en compétences des acteurs du bâtiment.

L'expérimentation menée avec le CCCA-BTP vise à mesurer les effets positifs des contenus du LAB, à mesurer la capacité d'adaptation des ressources dans un contexte de formation présentielle, et à tester les différents outils, tant sur leur pertinence que sur leur impact dans l'apprentissage et dans le fait de favoriser l'interdisciplinarité.

« La formation aux outils de demain devient donc un objectif majeur pour les professionnels qui doivent être en capacité de maîtriser ces nouveaux outils. En effet, les compétences requises sont amenées à évoluer de manière significative : 85 % des emplois de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui par exemple », indique les partenaires dans leur étude.

Cette dernière a également montré que les trois quarts des formateurs interrogés utilisent des outils numériques aujourd'hui dans leur formation, principalement pour diversifier leurs méthodes d'apprentissage. Les apprenants, de leur côté, sont plus de 90 % à apprécier l'utilisation des outils, avec près d'un apprenant sur deux satisfaits de l'utilisation qui en est faite.

Toutefois, près de 33 % des apprenants s’accordent à dire que les formations se doivent d’être plus interactives, avec notamment le développement d’une formation par le geste, via davantage de mises en situation pratiques, voire immersives.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock