Le CSTB, soucieux de soutenir les innovations du secteur du bâtiment et de partager de nouvelles solutions constructives, met en place une newsletter nommée « Solutions et Performances », qui sera chaque mois dédiée à une catégorie des métiers du BTP. En ce mois de juillet, la menuiserie ouvre le bal, avant la plomberie en septembre et les revêtements de surfaces en octobre.

La première publication, parue le 2 juillet dernier, est consacrée au secteur de la menuiserie extérieure, et plus particulièrement des fenêtres. Chaque sujet peut être abordé sous tous les angles : innovations, tendances, éclairages technico-réglementaires, témoignages d’acteurs pour aborder l’ensemble des actualités sectorielles et les enjeux des marchés...

Pour en simplifier la lecture, les équipes du CSTB utilisent un code couleur selon la partie d’ouvrage concernée, et divisent les informations selon plusieurs rubriques : "Enjeux", "Actualités", "Tendances", "Malfaçons", "Parole d’expert", "Innovations", "Certificats", "Formations"… Cette newsletter est dédiée à tous les acteurs du bâtiment, des maîtres d’oeuvre aux artisans, des installateurs aux économistes, en passant par les professionnels du négoce. Chaque professionnel peut ainsi s’informer sur les nouveauté du secteur et approfondir ses connaissances techniques et règlementaires.

Zoom sur la première newsletter : les menuiseries extérieures

La première newsletter s’intéresse au secteur de la menuiserie, et plus précisément aux fenêtres certifiées. Elle revient sur les chiffres du marché et ses évolutions, puis aborbe les normes de sécurité et le confort, et décortique les caractéristiques des fenêtres les plus performantes.

Qui dit "certification" dit immanquablement "réglementation environnementale". Sur la deuxième page, le CSTB s'intéresse aux fenêtres les plus à même de respecter la future RE2020 Toujours d'un point de vue environnemental, le CSTB explique, dans sa rubrique "Tendances", l’importance du recyclage des fenêtres PVC, et fait intervenir un professionnel proposant un témoignage convaincant.

Dans sa troisième page, la newsletter se penche sur la hausse de la sinistralité des fenêtres dans les maisons individuelles en s’appuyant sur un rapport de l’AQC (l’Agence Qualité Construction) et propose de découvrir les nouveaux avis techniques de ces menuiseries. Enfin, dans la dernière page de cette newsletter, le CSTB met à disposition un lien redirigeant vers tous les certificats des fenêtres en cours de validité, mais aussi vers plusieurs ouvrages disponibles.

A quand les prochaines ?

Après une courte pause en août, mois généralement creux pour le BTP, cette nouvelle newsletter proposée par le CSTB reviendra à la rentrée. L'organisme annonce d'ores et déjà les deux prochains thèmes : la plomberie en septembre, et les revêtements de surfaces en octobre.

Pour recevoir les prochains numéros, l'inscription se fait ici.

J.B

Photo de une : ©CSTB