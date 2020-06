Après avoir mis à disposition plusieurs logiciels gratuitement pendant le confinement, Batipédia, plateforme développée par le CSTB, continue de s'investir pour aider les professionnels du BTP à réaliser leurs projets plus facilement. Avec les deux nouveaux services que la plateforme propose, les acteurs du bâtiment devraient pouvoir travailler plus efficacement grâce aux informations qui leurs sont transmises.

Donner aux professionnels de la construction les clefs pour travailler avec les meilleurs outils dans des conditions optimales. C'est l'objectif du CSTB qui accompagne les entreprises du BTP dans ces accès à l’information via sa plateforme Internet spécifique : Batipédia. Le Wikipédia du bâtiment regroupe ainsi les « contenus scientifiques et technico-réglementaires nécessaires à la filière construction » pour guider ces professionnels, en leur permettant un accès à l’actualité du métier, aux mises à jour de la réglementation du secteur et à certains logiciels.

Dédiée à l’ensemble des professionnels du BTP (du promoteur à l’architecte, des aménageurs aux bureaux de contrôle), Batipédia s’enrichit grâce à l’éditeur de solutions de logiciels en ligne dans les domaines du droit de l’urbanisme et de l’information environnementale : Kinaxia.

Des logiciels en chaîne

Le CSTB prévient déjà qu’une flopée de logiciels viendra rejoindre la liste actuelle, déjà complétée par les deux nouveaux : Preventimmo et CityScan. Le premier logiciel, Preventimmo, est « un service web de fourniture de renseignements d’urbanisme ». Il permet d’accéder à diverses informations et notes prises sur le terrain comme par exemple l’état des risques et de la pollution, les notes de renseignements d’urbanisme, des certificats, des attestations, des études spécifiques à un terrain. Ce service désormais accessible sur la plateforme Batipédia est principalement destiné aux acteurs de l’immobilier, c’est-à-dire les notaires, les promoteurs, les diagnostiqueurs immobiliers…

L’autre service accessible sur Batipédia est CityScan, décrit comme « le premier service en ligne de géo-décision immobilière ». Ce service permet d’avoir accès à toutes les informations disponibles sur un emplacement immobilier en particulier. Grâce à plus de 120 indicateurs géolocalisés, CityScan relève et relaye les données. Des informations sur les écoles, les transports, les bâtiments commerciaux peuvent être consultées. On peut y trouver des indications sur la qualité de vie, l’urbanisme, les risques naturels de l’emplacement…

Ces deux logiciels sont accessibles après un paiement auprès de l’éditeur Kinaxia. La plateforme Batipédia et le CSTB comptent bien tenir leur promesse et enrichir les contenus du site Internet. Un service permettant d’acheter à l’unté des modèles de documents administratifs et techniques doit prochainement voir le jour. Prévu pour la fin du moins de juin, il devrait faciliter la passation et la gestion de projets de construction à la fois sur les marchés publics et privés.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock