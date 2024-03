Le programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) lance « Accompagnateur Pro » pour simplifier le processus de demande d’aides financières pour les artisans et entreprises de rénovation.

En partenariat avec la Confédération de l’Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB), le programme OSCAR annonce le lancement du dispositif « Accompagnateur Pro ».

L’objectif : simplifier le processus de demande d’aides financières pour les artisans et entreprises de rénovation, notamment en favorisant l'accès aux Certificat d’Économies d’Énergies (CEE).

Combler les lacunes

Face à la complexité des démarches administratives liées aux aides CEE, de nombreux artisans et entreprises de rénovation se sentent découragés, renonçant parfois à solliciter ces dispositifs, pourtant conçus pour alléger le coût des travaux de rénovation énergétique pour leurs clients. Ainsi intervient le programme OSCAR, qui accompagne les acteurs du bâtiment dans la compréhension et l'utilisation efficace des aides disponibles.

Dans ce contexte, le programme lance « Accompagnateur Pro » afin d’offrir un soutien personnalisé aux artisans et entreprises de rénovation.

Grâce à ce dispositif, des Référents Aide à la Rénovation (RAR) formés et habilités par OSCAR auront pour mission d’accompagner pas-à-pas ces professionnels, depuis l'initiation jusqu'au dépôt de leur dossier. Ce modèle d'accompagnement opérationnel vise à « combler les lacunes » en matière de compréhension des mécanismes d'aides publiques et privées pour les travaux de rénovation énergétique.

Pour garantir son succès, OSCAR collabore étroitement avec la CAPEB et la FFB, et ont, ensemble, sélectionnés des régions pilotes pour mener à bien cette expérimentation. Parmi elles : le Grand-Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, et les Pays de la Loire pour la FFB, ainsi que l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et la Corse pour la CAPEB.

L'expérimentation « Accompagnateur Pro » sera menée jusqu'au 31 décembre 2024, permettant ainsi d'évaluer son efficacité et son impact sur le terrain.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock