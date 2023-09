La durabilité et l'innovation au coeur de la stratégie d'Herige

Le groupe Herige enregistre une croissance de +10,2 % grâce à une stratégie de diversification des métiers du groupe, spécialisé dans le négoce des matériaux de construction et de production de béton. Conscient des évolutions du marché, l’industriel veut désormais se distinguer par sa capacité à anticiper les enjeux futurs, entre responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et innovations.

Benoît Hennaut, président du directoire d’Herige, a dressé un bilan de ses trois premières années à la tête du groupe et a dévoilé les orientations de sa stratégie de croissance. Fondé il y a plus d'un siècle et toujours indépendant grâce à un actionnariat familial solide, l’industriel Herige annonce poursuivre sa transformation avec « humilité et ambition ». L’objectif : s'adapter aux évolutions du marché tout en restant fidèle à ses valeurs humaines, territoriales et durables. Une stratégie de diversification favorable Malgré un premier semestre 2023 marqué par une conjoncture défavorable, notamment sur le marché de la construction neuve (-45 % dans les maisons individuelles et -20 % dans le collectif), le groupe s’appuie sur sa stratégie de diversification, renforcé par de nombreuses acquisitions, pour soutenir la performance de ses métiers et créer de la valeur à long terme. « C’est bien de faire des acquisitions, mais le mieux c’est de les réussir », relève Benoît Hennaut. Ces dernières années, le groupe a notamment consolidé sa branche menuiseries industrielles Atlantem avec le rachat d’Activence et de MGT Menuiserie Bois, puis du groupe Poralu fin 2022. Herige réalise ainsi un chiffre d’affaires (CA) de 455 millions d’euros, en croissance de +10,2 % par rapport au premier semestre 2022. Le président souligne notamment un marché de la réhabilitation plutôt dynamique (+15 %), porté par « la réhabilitation de friches industrielles et de la “France moche” ». Par ailleurs, dans une logique de développement, Benoît Hennaut ambitionne la construction de nouvelles unités de production à l’international, notamment au Canada. Accélérer la mise en place de la trajectoire carbone Dans un environnement économique incertain, marqué par la hausse des taux d’intérêt et le maintien d'une inflation importante, le groupe poursuit la mise en œuvre de ses priorités stratégiques, notamment celle de proposer une offre en adéquation avec les enjeux énergétiques et de décarbonation. Un postulat illustré par « la montée en puissance » de Vitaliss, une gamme de béton bas-carbone qui revendique une réduction d’émissions de CO2 de 20 % à plus de 50 % par rapport aux bétons traditionnels. Cette trajectoire « a porté ses fruits au regard des résultats à fin août 2023 », poursuit Benoît Hennaut, qui précise que cette démarche a déjà permis de réduire les émissions de carbone de 15 % sur la période. Engagé dans la transition écologique, l’industriel indique veiller à l’impact environnemental de ses métiers et annonce avoir « validé ses objectif climatiques » par l’organisme indépendant Science Based Targets initiative (SBTi). Une « grande fierté » pour le président d'Herige, « nous sommes la seule entreprise de taille intermédiaire (ETI) française du secteur de la construction à l’avoir validé », ajoute-t-il. À travers sa feuille de route RSE intitulée « Graines d’avenir », Herige s’engage donc à réduire de 42 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 par rapport à 2020, et à couvrir 67 % des émissions indirectes provenant de sa chaîne de valeur. Dans un souci d'économie circulaire, Herige envisage également de valoriser les déchets comme de nouvelles ressources. « Le futur de la loi Agec, c’est 20 à 30 % de matière recyclée dans tous les produits », commente Benoît Hennaut. L'entreprise a d’ailleurs acquis une plateforme de granulats recyclés à Mérignac, et a lancé « Circuit + by Edycem », une initiative d'économie circulaire en circuit court, qui couvre l'ensemble de ses activités. L’innovation au coeur de la démarche « L’innovation est au cœur de la démarche de la transformation et du futur du groupe », indique Benoît Hennaut, qui a pour ambition de transformer l’entreprise en « data-centric ». Avec le lancement du programme « Data Lib' », Herige tend à mettre en place une plateforme Data Groupe moderne, évolutive, et ouverte d'ici 2024. Il s'agit notamment d'intégrer la donnée comme un produit du groupe, de valoriser la donnée au service du pilotage de la performance interne, et de déployer l'Intelligence Artificielle (IA) pour accélérer la performance. « Cette feuille de route data se déploie au sein de chacun de nos métiers », relève le président du groupe, qui promeut une politique RH engagée pour « une organisation protectrice et inclusive ». C’est dans cette perspective que le groupe avait créé Herige Académie en en mars 2022. Marie Gérald Photo de une : Benoît Hennaut - ©Herige