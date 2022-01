Marché des portes d'entrée : +7 % en 2021

Où en est le marché des portes d'entrée depuis le début de la crise sanitaire ? C'est à cette question que tente de répondre la dernière étude de TBC Innovations. Les résultats montrent que la reprise a été particulièrement dynamique en 2021, avec +7 % de ventes par rapport à 2020, et +3 % par rapport à 2019.

En mars dernier, TBC Innovations publiait les résultats de son étude annuelle, faisant état d'une chute de 5 % des ventes de portes d'entrée en 2020 – année marquée par le premier confinement, l'arrêt ou le ralentissement de certains chantiers.

Lundi 20 décembre, le spécialiste dévoilait ses résultats à fin 2021. Pour cette nouvelle enquête, 360professionnels de la pose et de la commercialisation de portes ont été interrogés par téléphone.

Dans le détail, 210 entreprises de pose de menuiseries, 100 distributeurs, et 50 acteurs de la conception de bâtiments neufs ont été questionnés sur leur activité en 2021 et leurs carnets de commandes.

Les résultats montrent notamment que la reprise dans le bâtiment a permis une croissance de +7 % des ventes de portes d'entrée par rapport à 2020, et même de dépasser les chiffres d'avant-crise, avec +3 % par rapport à 2019.

Un marché boosté par la rénovation et la reprise dans la construction

D'après TBC Innovations, les ventes de portes d'entrée restent majoritairement poussées par la rénovation Il faut dire que secteur a été particulièrement dynamisé par les différents confinements et le télétravail. À noter également : la vigueur du marché immobilier ancien, avec près d'1,2 millions de transactions recensées à fin octobre, soit +14,5 % par rapport à deux ans plus tôt, selon les Notaires de France.

Même dynamisme du côté du neuf, avec +26,8 % de mises en chantier de maisons individuelles pures entre novembre 2020 et octobre 2021, et +25,3 % de maisons groupées sur la même période. Ainsi, le marché des portes d'entrée est également stimulé par la construction de logements neufs.

Du point de vue du design, les portes d'entrée à l'esthétique contemporaine prennent de plus en plus d'essor ces dernières années, pour attendre 60,4 % des ventes en 2021, contre 50 % en 2014. Les professionnels notent que les particuliers apprécient particulièrement les portes au design épuré et avec un minimum de reliefs.

Évolution des ventes de portes d'entrée par design. Source : étude TBC Innovations décembre 2021

Claire Lemonnier