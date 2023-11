Matériaux de construction : après une éclaircie estivale, un contexte morose en septembre

Après une « parenthèse positive » cet été, l’activité des matériaux de construction a enregistré un nouveau déclin en septembre, selon l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem). En septembre, la production de granulats et de béton prêt à l’emploi (BPE) enregistre respectivement -4,8 % et 3,5 % par rapport au mois d’août.

En août, l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem) observait une hausse de la production de granulats, avec +3,7 % par rapport à juillet. Le bilan restait toutefois négatif sur un an, avec -3,1 % pour les granulats. Côté béton prêt à l’emploi (BPE), le bilan était de -0,4 % entre juillet et août, et de -4,8 % par rapport à un an plus tôt.

En septembre, le contexte est bel est bien redevenu morose, selon l’Unicem, qui fait état de -4,8 % pour la production de granulats par rapport à août, et même -6,5 % par rapport à un an plus tôt. Bilan, sur les 9 premiers mois de l’année, l’activité des granulats chute de -7,3 %.

Pour le BPE, les livraisons enregistrent -3,5 % par rapport à août, et -6,7 % sur un an. Sur les 9 premiers mois, la chute d’activité est légèrement moins prononcée que pour les granulats, avec -5,7 %.

Du côté de son indicateur matériaux, l’Unicem note qu’il s’est stabilisé au troisième trimestre, avec -7,2 % sur un an, contre -7,4 % au deuxième trimestre. Dans le détail, la conjoncture serait notamment défavorable pour l’activité des tuiles et briques, particulièrement impactée par la crise du logement neuf.

La crise du logement neuf se poursuit

L’Unicem rappelle notamment les chiffres catastrophiques des mises en vente de logements neufs au troisième trimestre, enregistrant -40 % sur un an. Par ailleurs, dans le gros œuvre, l’opinion sur les carnets de commandes aurait « décroché » en octobre, selon la dernière enquête de l’INSEE.

« Ce contexte, conjugué à une raréfaction des dispositifs publics de soutien au logement, plonge le secteur du bâtiment dans un marasme profond, entrainant dans son sillage les secteurs amont (matériaux) et bientôt aval (immobilier, entretien...) », déplore l’Unicem.

La conjoncture s’améliore en revanche pour les travaux publics. De janvier à septembre, les marchés conclus augmentent ainsi de +13 % sur un an, et les travaux réalisés de +4,8 %. Dans la dernière enquête trimestrielle de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) d’octobre, les professionnels se disent également plus confiants quant à leur activité à venir.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock