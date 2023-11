Le géant Saint-Gobain entre au capital de Gen-Hy

La start-up française Gen-Hy voit entrer dans son capital l’entreprise Saint-Gobain. La société, fondée par le PDG de Flexfuel Energy Development, vient également d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec le géant des matériaux de construction.

Gen-Hy, start-up française proposant des solutions innovantes pour la production d’hydrogène vert, a annoncé ce 20 novembre l’entrée à son capital de Saint-Gobain et la signature d’un partenariat stratégique avec le géant des matériaux de construction.

Saint-Gobain devient ainsi « le second grand industriel à s’associer à Gen-Hy » après Eiffage, a indiqué la start-up dans un communiqué. Aucun détail financier concernant l’opération n’a par ailleurs été communiqué.

De futures générations de membranes AEM en développement

Ce partenariat doit permettre à la start-up de « développer et industrialiser à grande échelle de futures générations de membranes AEM », s’est-elle félicitée. Partenariat qui entraînera de facto une amélioration des rendements de l’électrolyse, procédé permettant de produire de l’hydrogène vert.

Gen-Hy a déclaré espérer « bénéficier des compétences reconnues de Saint-Gobain » et « pouvoir explorer de nouveaux matériaux et procédés d’élaboration ». En plus d’une augmentation des rendements et d’une baisse des coûts de production, cet accord permettrait à la start-up de « monter en puissance sur les stacks d’électrolyseurs » utilisés dans la production d’hydrogène vert, a-t-elle ajouté.

L’hydrogène se présente comme une solution permettant de décarboner une large part de secteurs aujourd’hui sans solution alternative aux énergies fossiles, tels que l’industrie lourde ou les transports volumineux. Pour que celui-ci soit « vert », sa fabrication passe par une électrolyse de l’eau (un courant électrique dans l’eau permettant de séparer l’élément H2) actionnée par des énergies renouvelables.

La start-up Gen-Hy est issue de la société francilienne FlexFuel Energy Development, spécialisée dans les technologies telles que les kits bioéthanol pour véhicules.

