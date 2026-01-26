Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Quelles sont les meilleures régions pour investir en immobilier neuf ?

Partager l'article
Vie des sociétés

Publié le 26 janvier 2026, mis à jour le 26 janvier 2026 à 9h35, par Camille Decambu

Immobilier neuf en 2026 : découvrez les meilleures régions pour investir malgré la hausse des coûts, grâce à la demande locative et aux dispositifs fiscaux.
©BK
©BK

Les critères à analyser avant d'investir

Avant de se lancer, plusieurs facteurs sont à étudier :

  • L'évolution démographique : une population en croissance garantit une demande locative soutenue.
  • L'attractivité économique : la présence d'entreprises et d'infrastructures renforce l'emploi et la stabilité du marché locatif.
  • Les prix au m² : un bon investissement doit offrir un équilibre entre prix d'achat et rendement locatif.
  • Le rendement locatif : une rentabilité nette autour de 4-6 % est considérée comme intéressante.

Top 5 des meilleures régions pour investir en 2026

→ L'Auvergne-Rhône-Alpes : le compromis idéal

Lyon et Grenoble sont des villes-clés de cette région dynamique.

  • Lyon, en zone tendue, assure une forte demande locative avec un prix moyen au m² autour de 5 500 €.
  • Grenoble, plus abordable (≈ 3 200 €/m²), attire les investisseurs grâce à son dynamisme universitaire et technologique.
  • Atouts : Pôles économiques, infrastructures de transport performantes.

→ L'Occitanie : rentabilité et croissance

Toulouse et Montpellier se placent parmi les villes les plus attractives.

  • Toulouse, berceau de l'aéronautique, offre un prix moyen de 4 200 €/m² et un rendement intéressant de 4-5 %.
  • Montpellier, avec son dynamisme étudiant et sa proximité avec la mer, voit ses prix grimper (≈ 4 500 €/m²).
  • Atouts : Croissance démographique, climat, économie diversifiée.

→ Les Pays de la Loire : une stabilité rassurante

Nantes et Angers continuent d'attirer les investisseurs.

  • Nantes, avec un prix moyen de 4 300 €/m², se démarque par sa qualité de vie et son dynamisme économique.
  • Angers, plus accessible (3 100 €/m²), offre un excellent compromis avec des loyers attractifs.
  • Atouts : Marché stable, qualité de vie, réseau de transports développé.

→ La Nouvelle-Aquitaine : l'effet Bordeaux

Bordeaux reste une ville phare, mais son marché devient tendu.

  • Bordeaux, avec des prix proches de 5 000 €/m², reste intéressante mais en perte de rentabilité locative.
  • La Rochelle et Bayonne, plus accessibles (≈ 4 000 €/m²), offrent de meilleures perspectives.
  • Atouts : Attractivité touristique, dynamisme économique.

→ L'Île-de-France : un marché contrasté

Paris intra-muros est difficile d'accès pour les investisseurs, mais la banlieue reste stratégique.

  • Saint-Denis, Montreuil, Nanterre : Fort potentiel avec le Grand Paris, prix autour de 5 000 €/m².
  • Atouts : Projets du Grand Paris Express, pôles d'emplois.

Où investir en 2026 ?

Les régions offrant un bon compromis entre prix, demande locative et perspectives d’évolution restent les plus intéressantes. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie semblent les mieux positionnées pour un investissement sécurisé et rentable.

Si l'objectif est une rentabilité à court terme, Toulouse, Grenoble et Nantes restent de bonnes options. Pour un placement patrimonial à long terme, Lyon, Bordeaux et certaines villes de la petite couronne parisienne sont à considérer.

Investir en 2026 nécessite une étude approfondie du marché, mais ces régions offrent de solides perspectives pour les années à venir.

Découvrez tous nos articles liés aux Marchés Publics & l'Économie du BTP dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu

Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.