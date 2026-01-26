Quelles sont les meilleures régions pour investir en immobilier neuf ?

Immobilier neuf en 2026 : découvrez les meilleures régions pour investir malgré la hausse des coûts, grâce à la demande locative et aux dispositifs fiscaux.

Les critères à analyser avant d'investir

Avant de se lancer, plusieurs facteurs sont à étudier :

L'évolution démographique : une population en croissance garantit une demande locative soutenue.

: une population en croissance garantit une demande locative soutenue. L'attractivité économique : la présence d'entreprises et d'infrastructures renforce l'emploi et la stabilité du marché locatif.

: la présence d'entreprises et d'infrastructures renforce l'emploi et la stabilité du marché locatif. Les prix au m² : un bon investissement doit offrir un équilibre entre prix d'achat et rendement locatif.

: un bon investissement doit offrir un équilibre entre prix d'achat et rendement locatif. Le rendement locatif : une rentabilité nette autour de 4-6 % est considérée comme intéressante.

Top 5 des meilleures régions pour investir en 2026

→ L'Auvergne-Rhône-Alpes : le compromis idéal

Lyon et Grenoble sont des villes-clés de cette région dynamique.

Lyon, en zone tendue, assure une forte demande locative avec un prix moyen au m² autour de 5 500 €.

Grenoble, plus abordable (≈ 3 200 €/m²), attire les investisseurs grâce à son dynamisme universitaire et technologique.

Atouts : Pôles économiques, infrastructures de transport performantes.

→ L'Occitanie : rentabilité et croissance

Toulouse et Montpellier se placent parmi les villes les plus attractives.

Toulouse, berceau de l'aéronautique, offre un prix moyen de 4 200 €/m² et un rendement intéressant de 4-5 %.

Montpellier, avec son dynamisme étudiant et sa proximité avec la mer, voit ses prix grimper (≈ 4 500 €/m²).

Atouts : Croissance démographique, climat, économie diversifiée.

→ Les Pays de la Loire : une stabilité rassurante

Nantes et Angers continuent d'attirer les investisseurs.

Nantes, avec un prix moyen de 4 300 €/m², se démarque par sa qualité de vie et son dynamisme économique.

Angers, plus accessible (3 100 €/m²), offre un excellent compromis avec des loyers attractifs.

Atouts : Marché stable, qualité de vie, réseau de transports développé.

→ La Nouvelle-Aquitaine : l'effet Bordeaux

Bordeaux reste une ville phare, mais son marché devient tendu.

Bordeaux, avec des prix proches de 5 000 €/m², reste intéressante mais en perte de rentabilité locative.

La Rochelle et Bayonne, plus accessibles (≈ 4 000 €/m²), offrent de meilleures perspectives.

Atouts : Attractivité touristique, dynamisme économique.

→ L'Île-de-France : un marché contrasté

Paris intra-muros est difficile d'accès pour les investisseurs, mais la banlieue reste stratégique.

Saint-Denis, Montreuil, Nanterre : Fort potentiel avec le Grand Paris, prix autour de 5 000 €/m².

Atouts : Projets du Grand Paris Express, pôles d'emplois.

Où investir en 2026 ?

Les régions offrant un bon compromis entre prix, demande locative et perspectives d’évolution restent les plus intéressantes. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie semblent les mieux positionnées pour un investissement sécurisé et rentable.

Si l'objectif est une rentabilité à court terme, Toulouse, Grenoble et Nantes restent de bonnes options. Pour un placement patrimonial à long terme, Lyon, Bordeaux et certaines villes de la petite couronne parisienne sont à considérer.

Investir en 2026 nécessite une étude approfondie du marché, mais ces régions offrent de solides perspectives pour les années à venir.

→ Découvrez tous nos articles liés aux Marchés Publics & l'Économie du BTP dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu