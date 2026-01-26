Quelles sont les meilleures régions pour investir en immobilier neuf ?
Publié le 26 janvier 2026, mis à jour le 26 janvier 2026 à 9h35, par Camille Decambu
Les critères à analyser avant d'investir
Avant de se lancer, plusieurs facteurs sont à étudier :
- L'évolution démographique : une population en croissance garantit une demande locative soutenue.
- L'attractivité économique : la présence d'entreprises et d'infrastructures renforce l'emploi et la stabilité du marché locatif.
- Les prix au m² : un bon investissement doit offrir un équilibre entre prix d'achat et rendement locatif.
- Le rendement locatif : une rentabilité nette autour de 4-6 % est considérée comme intéressante.
Top 5 des meilleures régions pour investir en 2026
→ L'Auvergne-Rhône-Alpes : le compromis idéal
Lyon et Grenoble sont des villes-clés de cette région dynamique.
- Lyon, en zone tendue, assure une forte demande locative avec un prix moyen au m² autour de 5 500 €.
- Grenoble, plus abordable (≈ 3 200 €/m²), attire les investisseurs grâce à son dynamisme universitaire et technologique.
- Atouts : Pôles économiques, infrastructures de transport performantes.
→ L'Occitanie : rentabilité et croissance
Toulouse et Montpellier se placent parmi les villes les plus attractives.
- Toulouse, berceau de l'aéronautique, offre un prix moyen de 4 200 €/m² et un rendement intéressant de 4-5 %.
- Montpellier, avec son dynamisme étudiant et sa proximité avec la mer, voit ses prix grimper (≈ 4 500 €/m²).
- Atouts : Croissance démographique, climat, économie diversifiée.
→ Les Pays de la Loire : une stabilité rassurante
Nantes et Angers continuent d'attirer les investisseurs.
- Nantes, avec un prix moyen de 4 300 €/m², se démarque par sa qualité de vie et son dynamisme économique.
- Angers, plus accessible (3 100 €/m²), offre un excellent compromis avec des loyers attractifs.
- Atouts : Marché stable, qualité de vie, réseau de transports développé.
→ La Nouvelle-Aquitaine : l'effet Bordeaux
Bordeaux reste une ville phare, mais son marché devient tendu.
- Bordeaux, avec des prix proches de 5 000 €/m², reste intéressante mais en perte de rentabilité locative.
- La Rochelle et Bayonne, plus accessibles (≈ 4 000 €/m²), offrent de meilleures perspectives.
- Atouts : Attractivité touristique, dynamisme économique.
→ L'Île-de-France : un marché contrasté
Paris intra-muros est difficile d'accès pour les investisseurs, mais la banlieue reste stratégique.
- Saint-Denis, Montreuil, Nanterre : Fort potentiel avec le Grand Paris, prix autour de 5 000 €/m².
- Atouts : Projets du Grand Paris Express, pôles d'emplois.
Où investir en 2026 ?
Les régions offrant un bon compromis entre prix, demande locative et perspectives d’évolution restent les plus intéressantes. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie semblent les mieux positionnées pour un investissement sécurisé et rentable.
Si l'objectif est une rentabilité à court terme, Toulouse, Grenoble et Nantes restent de bonnes options. Pour un placement patrimonial à long terme, Lyon, Bordeaux et certaines villes de la petite couronne parisienne sont à considérer.
Investir en 2026 nécessite une étude approfondie du marché, mais ces régions offrent de solides perspectives pour les années à venir.
→ Découvrez tous nos articles liés aux Marchés Publics & l'Économie du BTP dans notre dossier spécial
Par Camille Decambu
Les tags associés
Covivio relève ses ambitions après un bon premier semestre 2025
Grâce à une stratégie d’investissement sélective et une gestion active de ses actifs, Covivio clôt un premier semestre 2025 en nette progression. Le groupe immobilier relève son objectif annuel de résultat...
JELD-WEN renforce son maillage commercial et ses services
JELD-WEN renforce son maillage commercial en France et investit dans ses services clients pour offrir proximité et valeur ajoutée à ses partenaires.
Ultima Capital : Yoda PLC prend le contrôle et repositionne l’opérateur suisse sur l’ultra-luxe
Ultima Capital ouvre un nouveau chapitre avec l’arrivée de Yoda PLC en tant qu’actionnaire de référence, détenant environ 54 % du capital. Fondée par Max-Hervé George et Byron Baciocchi, la société se...
Panneaux photovoltaïques : nouvelles aides, tarifs et règles en 2025
Depuis un arrêté de mars 2025, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur pour les ménages qui décident d’installer des panneaux photovoltaïques sous l’option autoconsommation avec vente du surplus....