BTP en PACA : état du marché et perspectives

BTP en PACA : malgré les tensions, 2026 s’annonce portée par la rénovation énergétique, les infrastructures et les nouvelles normes.

Logement neuf : une reprise incertaine

La construction de logements neufs en PACA est en souffrance. En 2025, la délivrance des permis de construire a reculé de près de 20 %, freinée par la hausse des taux d’intérêt et le coût élevé du foncier, notamment sur la Côte d’Azur et autour d’Aix-Marseille. Les promoteurs peinent à commercialiser leurs programmes, et les particuliers sont de plus en plus frileux à l’achat.

Pour 2026, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) espère un rebond grâce à des mesures de soutien comme le maintien du PTZ (Prêt à Taux Zéro) et les nouvelles aides à la primo-accession. Cependant, les professionnels restent prudents : sans assouplissement des conditions d’octroi de crédit, le redémarrage pourrait être lent.

La rénovation énergétique, moteur du marché

Face aux défis du logement neuf, la rénovation énergétique apparaît comme un relais de croissance. La région PACA, où plus de 50 % des logements datent d’avant 1975, est un terrain privilégié pour les chantiers de rénovation.

Le dispositif MaPrimeRénov’ devrait continuer à soutenir les travaux d’isolation, de chauffage et de ventilation. De plus, le décret tertiaire, qui impose une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments professionnels, booste la demande en rénovation et en amélioration énergétique des bâtiments publics et privés.

Infrastructures et grands projets : un levier de dynamisme

Malgré les difficultés du secteur résidentiel, les investissements en infrastructures se poursuivent. Les récents chantiers le prouvent :

La modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Nice , un projet à plusieurs milliards d’euros destiné à améliorer la mobilité régionale.

, un projet à plusieurs milliards d’euros destiné à améliorer la mobilité régionale. Le prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille , avec des travaux qui devraient s’accélérer.

, avec des travaux qui devraient s’accélérer. L’aménagement du Grand Port Maritime de Marseille, visant à renforcer l’attractivité du fret maritime.

Ces projets, en plus des travaux d’entretien du réseau routier et des infrastructures publiques, offrent des débouchés importants pour les entreprises du BTP.

Un marché de l’emploi sous tension

Le secteur du bâtiment en PACA manque de main-d’œuvre qualifiée. Maçons, électriciens, plombiers et chefs de chantier figurent parmi les profils les plus recherchés. En 2026, la montée en puissance des nouvelles technologies et des solutions bas carbone (béton décarboné, bois de construction, bâtiments à énergie positive) devrait nécessiter une montée en compétences des ouvriers et ingénieurs du secteur.

Les entreprises misent de plus en plus sur l’apprentissage et la formation continue pour pallier ces difficultés, mais le défi du recrutement reste entier.

Perspectives pour 2026 : des opportunités malgré les incertitudes

Si le secteur du BTP en PACA traverse une période complexe, il conserve des leviers de croissance. La rénovation énergétique et les infrastructures tirent l’activité, tandis que le logement neuf pourrait bénéficier d’un assouplissement des conditions d’accès au crédit.

L’année 2026 sera donc déterminante pour les professionnels du bâtiment en région PACA. Entre contraintes réglementaires, évolutions économiques et innovations technologiques, les entreprises du secteur devront faire preuve d’agilité pour tirer parti des opportunités et assurer leur pérennité.

Par Camille Decambu