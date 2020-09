L’Union des architectes a accueilli positivement les mesures annoncées dans le cadre du Plan de relance. Dans un communiqué, l’Unsfa indique que la profession est prête à intervenir tant en termes de construction durable que de formation. Et parmi les propositions formulées pour soutenir le Plan, la mise en place du permis de construire numérique pour des mises en chantier « plus rapides ».

En 2016, une enquête menée par Greenkub dévoilait que 81% des Français estimaient que les architectes avaient un rôle « essentiel » à jouer dans la construction durable. Et pourtant, seuls 20% faisaient appel à un architecte pour réfléchir à l’impact de leur projet.

Réaffirmer le rôle des architectes est d’ailleurs au coeur des actions menées par la profession. L’Unsfa rappelle très souvent que l’architecte est devenu « plus que jamais un acteur incontournable de l’aménagement du territoire urbain et rural, du développement durable, de la qualité du cadre de vie et de la cohésion sociale (…) ». Une déclaration faite l’an dernier, alors que se préparaient les élections européennes.

Accompagner la rénovation énergétique

Suite à la présentation du Plan de relance, le 3 octobre dernier, l’Unsfa a formulé ses propositions pour soutenir le secteur de la construction. L’Union des architectes a « globalement » salué les choix du Gouvernement.

Concernant la rénovation des bâtiments, les architectes estiment nécessaire que l’Etat « exige une vision globale des opérations de rénovation énergétique pour un bon usage des deniers publics ». Les travaux doivent être accompagnés par une maîtrise d’oeuvre « qualifiée ». Le réseau des Architectes de la Rénovation (ADLR) se dit prêt à intervenir.

S’agissant du dispositif « Ma Prime Rénov », l’Unsfa juge « opportun » que les architectes soient « identifiés » pour « leur expertise » dans la conduite des chantiers de rénovation. Des chantiers que souhaite massifier le Gouvernement.

Construire durablement

Autre point évoqué, la construction durable avec le recours à des matériaux biosourcés. « Les architectes se forment à la mise en oeuvre de ces matériaux », insiste l’Unsfa, et « sont prêts pour développer leur usage notamment dans le cadre de la rénovation ».

La formation constitue d’ailleurs l’une des priorités de la profession : « les possibilités de formation en alternance qui mènent à nos emplois restent encore aujourd’hui à développer dans notre branche professionnelle, ce sur quoi nous travaillons avec notre tutelle ». A ce sujet, l’aide de 8 000 euros pour recruter un alternant de plus de 18 ans « est positive », estime l’Unsfa.

Construire plus durable, c’est aussi s’appuyer sur l’économie circulaire et donc mieux gérer les déchets. Le recyclage et le réemploi des matériaux font partie des travaux menés par l’Unsfa.

Accélérer les chantiers

Pour relancer l’économie, le Gouvernement appelle à la mise en place de solutions qui puissent être répliquées et qui permettent d’accélérer les chantiers. Parmi les préconisations de l’Unsfa, le déploiement du permis de construire numérique et l’accélération des procédures d’instruction des demandes d’autorisation de construction. « Cela permettra des mises en chantier plus rapides et donc une relance de toute la filière du bâtiment, tant pour le neuf que pour la rénovation ».

Quant à l’aide aux entreprises, l’Unsfa indique que les négociations entre le Gouvernement et les banques pour obtenir les meilleures taux d’intérêt pour les entreprises souhaitant prolonger leurs délais de remboursement est « une bonne chose ». L’Union attend des précisions quant aux « futurs prêts participatifs » destinés aux entreprises de 10 salariés. Enfin, concernant la baisse des impôts de production des TPE, PME et la promesse de ne pas augmenter les autres impôts, l’Unsfa attend que les dispositions ne soient pas réservées au secteur industriel « mais bien accessibles également au secteur des services ».



