Pour les chefs d’entreprises du BTP, la certification MASE est une réussite

La certification MASE, qui vise à améliorer le management de la sécurité, de la santé et de l’environnement (SSE) concerne aujourd’hui 1 300 entreprises du BTP. Parmi elles, 127 chefs d’entreprises ont été interrogés pour témoigner sur la mise en place de la démarche. Le point sur les résultats de l’enquête.

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et l’association MASE, qui évalue le management de la sécurité, de la santé et de l’environnement (SSE) dans les entreprises, ont confié une étude à ViaVoice pour mieux cerner l’avis des dirigeants d’entreprises du BTP ayant mis en œuvre cette démarche de prévention.

Entre le 24 septembre et le 14 octobre 2021, l’organisme a ainsi interrogé près de 130 chefs d’entreprises du BTP détenant la certification MASE.

Des bénéfices en matière de prévention mais pas que

Résultat, les dirigeants interrogés ont fait état d’un haut niveau de satisfaction, aussi bien en termes de prévention des risques, que de bénéfices subsidiaires, et notamment d’image renvoyée aux clients. 81 % des interrogés ont en effet déclaré avoir vu des améliorations dans les relations avec leurs partenaires, et 80 % pensent que cette certification leur a permis de fidéliser davantage leur clientèle. 7 sur 10 ont également estimé qu’elle était source d’opportunités commerciales.

Bilan, 61 % des chefs d’entreprise ont vu leur chiffre d’affaires augmenter ou se maintenir grâce à la certification, notamment au sein des entreprises de moins de 20 salariés.

83 % des dirigeants ont également estimé qu’il y avait eu une amélioration de la qualité du travail en interne. En revanche, moins d’impact sur la productivité, puisque seuls 42 % ont estimé que la certification avait eu une incidence positive sur ce point.

Au final, 96 % déclarent que la mise en place de cette démarche en valait la peine, et 84 % estiment qu’elle donne un sentiment de maîtrise des risques professionnels.

En revanche, la moitié ont rencontré des difficultés à mettre en place la démarche, et notamment à faire adhérer les équipes à la démarche en faisant comprendre son utilité, ce qui pose la question de la présentation aux salariés.

« MASE compte plus de 25 ans de retour d’expérience sur la réduction des accidents du travail grâce à la mise en place de notre système. Cette enquête a permis de confirmer factuellement que notre système a non seulement un impact positif au niveau SSE, mais aussi sur la performance globale des entreprises du BTP. Et pour ceux qui penseraient que la sécurité coûte cher, détrompez-vous : seuls 9 % des chefs d’entreprises interrogés pointent le coût lié à la démarche comme une difficulté », conclut Didier Méné, le président de MASE.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock