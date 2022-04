Le groupe NGE ambitionne de recruter 5 000 nouveaux collaborateurs en 2022

Le secteur du BTP recrute. NGE, quatrième acteur français du BTP, a pour objectif d’embaucher pas moins de 5 000 personnes d’ici la fin de l’année 2022. Un challenge de poids pour le groupe français, dans un contexte où les entreprises du bâtiment et les industriels ont toujours autant de mal à recruter.

Embaucher 4 000 nouveaux collaborateurs et 600 apprentis. Voici l’objectif que s’est fixé le groupe français NGE pour l’année 2022. Pour rappel, en 2021, l’entreprise basée dans les Bouches-du-Rhône avait recruté un peu plus de 4 800 personnes, dont la moitié était des jeunes de moins de 25 ans.

Miser sur les jeunes

Pour accompagner sa croissance soutenue, le groupe NGE s’adresse cette année directement aux écoles de formation référentes du secteur, dans le but d’entrer en contact avec ceux qui forment la relève du BTP, à savoir les jeunes. Antoine Metzger et Jean Bernadet, respectivement président et directeur général de l’entreprise, ont donc adressé un courrier à près de 1 700 professeurs, encadrants et responsables d’établissements scolaires du BTP, soit à un total de 700 structures d’enseignement, allant du lycée à l’école d’ingénieurs. « Nous partageons la même mission que les établissements scolaires : accompagner les jeunes, les conforter dans la voie qu’ils ont choisie et faire en sorte qu’ils se projettent dans un avenir professionnel concret. Nous souhaitons, avec leurs enseignants et leurs référents scolaires, proposer le meilleur à cette nouvelle génération et être réellement à la hauteur de ses aspirations », déclare Antoine Metzger.

Pour réussir son plan de recrutements, NGE a également publié son premier magazine dédié aux lycéens et aux étudiants post-Bac, qui emprunte aux codes des fanzines, comme un manifeste.

Un recrutement moins exigeant

Le groupe français ne le cache plus. Il mise désormais davantage sur l’optimisme, la volonté et l’esprit d’équipe des jeunes, que sur le diplôme, l’âge ou le genre. « Les jeunes nous choisissent parce que notre entreprise leur correspond. Une entreprise à taille humaine, où l’autonomie, la confiance et l’esprit d’équipe leur permettent de trouver très vite leur place et de se construire un avenir », estime Jean Bernadet, directeur général de NGE.

Un plan de recrutements ambitieux, dans un contexte où les entreprises du BTP rencontrent toujours de grandes difficultés pour renforcer leurs effectifs, mais pas impossible.



Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock