Lorillard Façade et Lorénove Grands Comptes annoncent avoir collaboré pour la toute première fois avec l'entreprise Alpac, spécialisée dans les systèmes de pré-cadres thermo-isolants, pour un chantier de rénovation situé à Saint-Maur-des-Fossés (94). Pour ce dernier, les pré-cadres Presystem, conçus entièrement en polystyrène, ont été posés en une seule fois, permettant de limiter la création de ponts thermiques. Pour Lorillard, ce chantier réussi illustre « une parfaite liaison entre façade et menuiserie ».

Le groupe Lorillard annonce avoir travaillé pour la première fois avec l'entreprise Alpac, fabricante de pré-cadres thermo-isolants, dans le cadre d'un chantier de rénovation à Saint-Maur-des-Fossés (94).

Pour ce chantier, porté par le cabinet Verna Architectes, il s'agissait de rénover une copropriété afin d'améliorer le confort thermique pour les neuf copropriétaires.

Au programme : l'isolation par le haut et le bas (toiture, plafonds, caves), le ravalement de la façade arrière du bâtiment (200 m2 de surface avec de nombreuses ouverture), le traitement des pignons, la rénovation des parties communes (cage d'escalier), et la création d'une verrière pour éclairer ces parties communes.

Lorillard Façade et Lorénove Grands Comptes sont intervenus pour toute cette partie.

Une première collaboration fructueuse à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Pour les encadrements, c'est l'entreprise Alpac, fabricante de pré-cadres thermo-isolants, et sa solution Presystem qui ont été retenues. Il s'agit des premiers pré-cadres conçus entièrement en polystyrène. Ces derniers - qui peuvent être réalisés sur-mesure en fonction des besoins et de l'occultation (volets roulants, persiennes, brise-soleil, stores...) - arrivent sur chantier pré-fabriqués et prêts à être poser, permettant d'habiller et d'isoler le tour de baie en une seule fois. De cette façon, on limite la création de ponts thermiques liée à l'intervention successive de plusieurs corps de métiers.

« Ce système évite également de passer par des habillages traditionnels de tableaux, de retourner le système d'enduit ou de pose bavette en aluminium, avec un risque d'imperfection selon la qualité des ravaleurs et des aluminiers », souligne le groupe Lorillard.

Les pré-cadres thermo-isolants Presystem (Alpac) mis en oeuvre

Sur ce chantier, l'intégration des volets roulants dans l'isolant a permis aux occupants de gagner en lumière naturelle. Ces derniers ont également gagné en isolation acoustique et thermique, notamment grâce à une laine de roche Rockwool posée sur 160 mm d'épaisseur.

Un résultat concluant. Crédit : Lorillard

« La collaboration entre Lorillard Façade, Lorénove Grands Comptes et Alpac est l'illustration qu'une parfaite liaison entre façade et menuiserie a pu être assurée », se sont notamment félicités les intervenants. Pour eux, ce chantier marque « une synergie collaborative réussie, en termes d'intention, en apportant une réponse sur-mesure et de haute qualité aux attentes des copropriétaires, ainsi qu'en termes de modalités, en respectant un cadre financier équilibré ».

Claire Lemonnier