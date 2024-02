Alors que le marché de la construction s’effondre, les professionnels du bâtiment se reportent de plus en plus vers la rénovation énergétique, priorisée par le gouvernement. Dans ce contexte, Qualitel Formation lance une nouvelle formation certifiante « Devenir chargé d’affaires en rénovation énergétique des bâtiments », qui sera dispensée à compter de septembre 2024. Les explications d’Aniça Zabeur, directrice générale de Qualitel Formation.

Pouvez-vous nous présenter Qualitel Formation ?

Aniça Zabeur : Qualitel Formation fait partie du groupe Qualitel, qui est une association d’intérêt général créée en 1974 par l’État pour promouvoir la qualité du logement en France. Le groupe Qualitel dispose de différentes branches d’activités, et donc de filiales : Cerqual pour la certification de logements, Qios pour les activités d’expertise et de diagnostic, Qualitel Solutions dédiée aux activités innovantes, et Qualitel Formation dédiée à la formation.

Qualitel Formation existe depuis 5 ans dans le groupe. Nous avons pour vocation de former tous les professionnels de la chaîne de la construction et de rénovation en France. Cela va donc être des maîtres d'ouvrage aux maîtres d'œuvre, en passant par les entreprises de construction et les artisans. Nous avons vocation à former un panel assez large d'acteurs sur différentes thématiques. Notre spécialité, ce sont surtout les formations en lien avec la transition énergétique et environnementale. Nous avons également d’autres formations axées sur la réglementation, les certifications, les labels, le BIM et le numérique, ou encore la qualité-santé des logements.

Quelles sont les entreprises qui font le plus fréquemment appel à vous ?

Il n’y a pas de profil-type parmi nos clients. Il peut y avoir des grands groupes, des cabinets d'architectes, des bureaux d'études, des promoteurs, des bailleurs. Je pense à CDC Habitat qui fait régulièrement appel à nous pour former l'ensemble de ses collaborateurs. Nous formons également des professionnels libéraux ou des gérants d’entreprises individuelles par exemple. En tout, nous avons formé environ 1 700 personnes en 2023.

Quelles sont les nouvelles formations pour 2024 ?

Notre catalogue 2024 qui est assez riche en nouveautés puisque l’on a à peu près une vingtaine de nouveautés sur nos formations classiques, ainsi que des nouveautés en lien avec les actualités réglementaires. Il y a notamment de nouvelles formations sur la reconversion des friches, le zéro artificialisation nette des sols, la taxinomie européenne, et l’intelligence artificielle.

Nous avons également mis en place une nouvelle formation assez différente de celles que nous proposons habituellement. Il s’agit de la formation « Devenir chargé d’affaires en rénovation énergétique des bâtiments ». une formation dite « certifiante ». C’est une formation « certifiante », c’est-à-dire qu'à la clé, les personnes qui viennent suivre cette formation peuvent obtenir un diplôme de niveau Bac+2 reconnu par le ministère du Travail. On sait qu’il y a des objectifs ambitieux en France, de l’ordre de 500 000 logements rénovés par an en moyenne, donc ce type de métier va être extrêmement prisé par tous les acteurs de la chaîne de la rénovation.

Le chargé d'affaires en rénovation énergétique des bâtiments est un peu le chef d'orchestre autour du projet, c'est-à-dire qu'il doit, du démarrage du projet jusqu'à la finalisation, œuvrer sur tous les maillons de la chaîne. Cela passe par le diagnostic technique du bâtiment, l'état des lieux de l’existant, et la mise en relation avec le maître d'ouvrage et toute la maîtrise d'œuvre. Cette nouvelle formation correspond à un vrai besoin du marché.

Est-ce que cela a aussi un lien avec le lancement des Accompagnateurs Rénov’ ?

Oui, mais ce n’est pas exactement le même public, la même cible. Nous proposons aussi des formations Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR), mais tout le monde ne peut pas être Accompagnateur Rénov’. Il faut par exemple être architecte ou auditeur énergétique.

La différence c'est qu’avec la formation « Devenir chargé d’affaires en rénovation énergétique des bâtiments » il y a à la clé un diplôme d'État de niveau Bac+2. Ce n’est donc pas une simple formation qu'on va suivre pour demander un agrément. Là c'est une formation plus longue, pour exercer un métier à plein temps, et non uniquement une fonction.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette nouvelle formation « Devenir Chargé d’affaires en rénovation énergétique des bâtiments » ?

C’est une formation qui démarre en septembre 2024. Les apprenants sont avec nous pour une durée de 8 mois et demi en moyenne. Ils ont 6 mois de théorie, puis 2 mois et demi en stage. À l'issue de leur stage, ils reviennent chez nous une semaine pour réviser, passer un examen blanc, et ensuite passerl'examen final de 3 jours dans notre centre d'examen à Paris.

Quels sont les conditions pour intégrer la formation ?

Comme on s'adresse à des futurs Bac+2, il faut que les apprenants aient au minimum un niveau baccalauréat. Le fait d'avoir des connaissances en bâtiment est un plus, mais ce n’est pas indispensable puisqu'on peut avoir des personnes en reconversion totale, qui ne connaissent pas du tout le secteur.

Les formations en reconversion se développent-elles de plus en plus ?

Oui, et il y a principalement deux types de profils : la personne qui va par exemple connaître un licenciement économique dans son entreprise et qui va bénéficier d'un dispositif de reclassement, ou en tout cas de reconversion. Le second profil sera le demandeur d’emploi en recherche d’un nouveau métier, d’une nouvelle carte à ajouter sur son CV.

On est par ailleurs en train de finaliser la mise en place d’une prestation de bilan de compétences. Le bilan de compétences, c’est 24 heures d’entretien individuel avec un consultant, et qui va permettre de dégager plusieurs projets, soit de reconversion, ou de création d’entreprise, ou de nouvelle formation. Cette nouvelle offre devrait être lancée dans les toutes prochaines semaines.

Y a-t-il des formations qui ont eu particulièrement du succès en 2023 ?

Il y a justement le parcours MAR, qui a une durée de 5 jours et demi chez nous, sur 39 heures. Ce parcours a très bien fonctionné. En 2023, on a été l'un des premiers du marché à proposer cette formation qui permet d'accompagner les professionnels sur leur demande d'agrément. Et ensuite on a toutes nos formations notamment axées sur la rénovation énergétique et plus particulièrement l'audit énergétique.

Quelles sont les prochaines formations à l’étude ?

Au niveau du groupe, la rénovation, notamment énergétique, est au cœur des priorités : les enjeux environnementaux mais aussi le fort ralentissement du marché de la construction neuve font évoluer les attentes. Nous accompagnons ces évolutions. L’année dernière, nous avons déjà mis en place plusieurs formations dédiées. Néanmoins, notre offre de formation reste globale sur le logement pour apporter des réponses à l’ensemble des problématiques des acteurs, quel que soit leur secteur.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Aniça Zabeur