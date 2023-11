L’École Supérieure du Bois (ESB) rejoint le Campus Versailles

Déjà proposé à Nantes, le bachelor « chef de chantier bas carbone » dispensé par l’École Supérieure du Bois (ESB), est désormais également accessible sur le Campus Versailles, qui forme aux métiers du patrimoine et de l’artisanat.

Depuis septembre, l’École Supérieure du Bois (ESB) a rejoint le Campus Versailles, qui forme aux métiers du patrimoine et de l’artisanat, pour former une première promotion de bachelor « chef de chantier bas carbone », dans le cadre d’une convention triennale.

Après ces trois années de bachelor, en partie en alternance, les étudiants seront à même de conduire des chantiers mettant en œuvre du bois et des matériaux biosourcés.

Pour rappel, l’ESB forme chaque année plus de 420 étudiants aux métiers de la construction, du génie industriel et de la valorisation de la récolte forestière, avec des formations allant du BTS au doctorat, en passant par le bachelor, la licence pro, le diplôme d’ingénieur et le mastère spécialisé.

Inauguré en 2021 au sein de la Grande Écurie du château de Versailles, le Campus Versailles forme de son côté aux métiers du patrimoine et de l’artisanat, que ce soit le patrimoine bâti, les métiers d’art et du design, l’horticulture et le paysage, la gastronomie, ou le tourisme culturel.

Un partenariat pour développer des synergies

L’objectif de ce partenariat sur trois ans : compléter l’offre de formation sur le bois et les matériaux biosourcés en Île-de-France, intégrer de nouveaux procédés écologiques aux techniques éprouvées de la construction et de la réhabilitation du patrimoine bâti, et, à terme, mettre en place des doubles diplômes ingénieur et artisan, qui compléteront l’offre de formations du Campus Versailles et de l’ESB.

« Le Campus Versailles offre à nos étudiants un formidable terrain de jeu pour expérimenter, et participer à la mise en place de solutions de construction bas carbone. Cette implantation au cœur d’un écosystème qui conjugue patrimoine, entrepreneuriat et innovation doit permettre de faire émerger de nouvelles techniques et technologies de construction qui sont essentielles », explique Manuela de la Pena, responsable de l’antenne de l’ESB sur le Campus Versailles.

Actuellement sur une surface de 1 000 m2, le Campus Versailles est voué à s’étendre aux deux ailes de la Grande Écurie, sur un total de 6 000 m2 d’ici 2026.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock