Revolving annonce apporter son soutien aux professionnels du BTP en incluant sur sa plateforme mobile un espace gratuit dédié à la gestion des chantiers et des salariés pendant la crise liée au Covid-19. L'objectif : les aider à organiser une reprise rapide des chantiers et à assurer leur continuité « dans de bonnes conditions sanitaires ».

Si selon Resolving « l’après-Covid » s’est organisé, l’entreprise a souhaité « participer à l’effort collectif national » pour aider les entreprises du BTP à mieux gérer leurs chantiers et dans les meilleures conditions possibles, explique Cyriaque Rios, le président de l’entreprise. Il s’agit là d’ « accompagner la reprise et la continuité des chantiers, en s’assurant des conditions d’hygiène et de sécurité pour tous », et cette contribution à la reprise du BTP s’effectue par le digital, qui permet, alors que la distanciation sociale est de mise, de garder le contact et de travailler collectif.

Les salariés de Resolving se sont appuyés sur les remontées d’informations des utilisateurs de sa plateforme pour créer un espace covid-19 « simple et ergonomique » afin d'aider les entreprises à optimiser les contrôles sanitaires dès la reprise et la bonne tenue des chantiers en fonction des préconisations du guide de l’OPPBTP.

Cet espace, accessible gratuitement, s’organise selon « 3 fiches de contrôles principaux ». Une fiche de pré-reprise qui permet de lister et d’analyser la mise en conformité sanitaire, chantier par chantier, avant leur ré-ouverture, une fiche d’accueil du personnel sur site permettant de contrôler les entrées et sorties du personnel travaillant sur le chantier, et détecter ainsi plus facilement les employés contaminés par le virus en cas d’infection, et une fiche de gestion des chantiers, qui permet de contrôler que le chantier reste conforme aux normes sanitaires sur la durée.

Ces fiches sont évolutives, Resolving, en fonction des nouveaux besoins et des retours d’utilisation de ses clients s’engagent à les mettre à jour ou à en créer de nouvelles. Mais les informations collectées seront-elles confidentielles ? L’entreprise l’assure, les données « seront capturées directement sur site en mobilité, de manière sécurisées, accessible par login/mot de passe ». Enfin, sur le web, cet espace permettra d’éditer un « rapport global de surveillance » pour comprendre les difficultés rencontrées lors de la mise en place des mesures sanitaires sur les chantiers.

Revolving, qui se présente comme un accélérateur digital des métiers de la construction et de l’immobilier, a su mettre en avant le numérique pour promouvoir la collaboration et l’entraide entre collaborateurs et ainsi participer à la reprise d'activité.

J.B

Photo de une ©Resolving