Le leader mondial des matériaux de distribution, Saint-Gobain, a annoncé ce mardi 11 mai être entré en négociations exclusives avec le groupe Chausson pour le rachat de Panofrance. La société française, spécialisée en panneaux de menuiseries, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d’euros en 2020. Les détails.

Boosté par la nouvelle réglementation environnementale RE 2020, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022, le bois est aujourd’hui un secteur en plein développement en France, et Saint-Gobain le sait. Après avoir racheté la société Brüggemann en Allemagne, spécialiste de la construction bois, le groupe continue de croître sur ce marché dynamique en annonçant être entré en négociations exclusives, ce mardi 11 mai, avec le groupe Chausson pour le rachat de Panofrance.

« L’expérience acquise dans les achats et la mise en œuvre rigoureuse de la politique Bois permettent au Groupe d’assurer le développement d’une offre intégrant des bois issus d’une gestion responsable des forêts », déclare Saint-Gobain dans un communiqué.

En effet, Panofrance, spécialisée dans la distribution de panneaux, agencements, et menuiseries bois pour la construction, pourrait venir compléter l’enseigne Dispano, filiale de Saint-Gobain, et acteur majeur dans le négoce de produits bois. Après avoir réalisé un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros en 2020, avec une trentaine de points de vente répartis sur le territoire, Saint-Gobain explique : « Cette acquisition nous permettra de densifier sa présence territoriale sur le marché en forte croissance des systèmes constructifs en bois apportant légèreté et rapidité de mise en œuvre. »

La finalisation de l'opération est attendue au cours du quatrième trimestre 2021, et le leader mondial des matériaux de distribution s’offrent de nouvelles perspectives, plutôt optimistes.

Marie Gérald