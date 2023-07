Confort d’été : 30 % des Français envisagent de réaliser des travaux d’ici 5 ans

Le groupement Actibaie et l’Ifop publient la deuxième édition de leur enquête consacrée aux Français et à la chaleur dans leur logement. Les résultats montrent qu’ils sont nombreux à s’inquiéter du réchauffement climatique, mais encore peu à envisager des travaux de rénovation énergétique pour améliorer le confort d’été, faute de moyens et d’aides.

En juillet 2022, le groupement Actibaie publiait les résultats d’une étude portant sur « Les Français, la chaleur, et leur logement », révélant que le premier réflexe des Français était de fermer les volets et stores pour lutter contre la chaleur l'été.

Un an plus tard, le groupement publie une deuxième enquête, menée avec l’Ifop entre le 14 et le 16 juin 2023, auprès de plus de 1 000 Français âgés de plus de 18 ans.

À la question « Quel est l’effet du dérèglement climatique qui vous préoccupe le plus aujourd’hui dans votre logement ? », la majorité des répondants citent les effets de la chaleur, avec 36 % « la sécheresse », et 32 % « la canicule ».

On retrouve loin derrière « les incendies et les tempêtes » (8 %), « les inondations » (5 %), et « les températures très basses » (5 %).

« Le ressenti et les conséquences des vagues de chaleur sont exacerbés en ville, en raison de l’inadaptation des espaces urbains, et plus spécifiquement de l’apparition d’îlots de chaleur. Un danger sanitaire et écologique sur lequel 14 organisations professionnelles du bâtiment en octobre 2022, et dernièrement la Fondation Abbé Pierre, ont interpellé le gouvernement », rappelle Vladimir Luzbhin-Asseev, responsable technique du groupement Actibaie.

Alors que Météo France prévoit deux fois plus de vagues de chaleur d’ici 2050, 9 Français sur 10 sont inquiets de devoir y faire face dans leur logement actuel.

Peu de travaux envisagés faute de moyens

Pourtant, seuls 30 % des Français interrogés comptent réaliser des travaux pour améliorer le confort d’été dans leur logement d’ici 5 ans. Le groupement Actibaie note qu’il s’agit principalement de propriétaires de maison (66 %).

Parmi les 70 % de Français n’envisageant pas de réaliser ce type de travaux de rénovation énergétique, la première raison évoquée est le manque moyen (pour 37 %), devant l’insuffisance des aides à la rénovation (14 %).

Dans ce contexte, le groupement Actibaie appelle toujours à inclure l’installation de protections solaires dans les aides à la rénovation énergétique, telles que MaPrimeRénov’.

« Des outils existent, comme Caleepso, qui permet de simuler en ligne gratuitement les économies d’énergies et le gain de confort réalisé chez soi en fonction des protections solaires. Si un quart des Français envisage de faire des travaux ou de déménager, c’est que l’enjeu est bien réel », souligne Vladimir Luzbhin-Asseev.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock