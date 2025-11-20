Repar’stores annonce miser sur l’IA pour gérer les prises de rendez-vous de ses clients par téléphone depuis cet été. Mais l'entreprise se défend de rendre inhumain son contact avec ses clients, en proposant d'intégrer des vidéos personnalisées et explicatives dans les devis.

L'intelligence artificielle (IA) va-t-elle déshumaniser les rapports entre clients et professionnels ? Ce n'est pas l'avis de Repar'stores, qui y voit plutôt une occasion de se rendre plus efficace, par exemple dans la prise de rendez-vous par téléphone avec ses clients.

Depuis cet été, c'est la mission confiée à Laura, l’assistante virtuelle qui permet de réserver un créneau sans intervention humaine, 24 h/24.

« À terme, Laura pourra également répondre aux questions les plus fréquentes des clients »

« Depuis plusieurs années, nous étions contraints de fermer le siège une semaine l’été. Mais cette fermeture tombait mal pour les franchisés situés en zones touristiques, car c’est précisément le moment où les propriétaires de résidences secondaires sont disponibles. La demande existe, mais le service n’était pas aligné », précise Thomas Galy, directeur des services clients.

« À terme, Laura pourra également répondre aux questions les plus fréquentes des clients, et peut-être même, du réseau », poursuit-il.

Des vidéos personnalisées pour enrichir les devis

Fondée en 2009, Repar’stores est spécialisée dans la réparation et la modernisation de stores et volets roulants. En plus de cette assistante virtuelle à destination des clients, elle a aussi annoncé travailler à la mise en place d’un assistant vocal technique pour les franchisés du réseau. L'idée serait de permettre aux techniciens de se concentrer sur les cas complexes, alors qu'ils traitent actuellement environ 150 appels et mails par jour.

« Nos franchisés appellent beaucoup, ils n’ont pas forcément le réflexe d’utiliser un chat ou une FAQ. L’idée, c’est d’apporter une réponse immédiate, sans changer leurs habitudes », explique Thomas Galy. Repar'stores estime ainsi qu'une bonne partie de ces sollicitations pourraient être attribuées à un robot.

Mais l'entreprise se défend de vouloir supprimer l'humain de ses échanges avec ses clientèles. Elle propose en effet d'ajouter une vidéo personnalisée pour enrichir les devis envoyés par les franchisés. Un ajout qui permet de « réhumaniser la relation, de valoriser le rôle du franchisé local et de mieux expliquer la proposition faite au client », selon la marque.

Par Raphaël Barrou