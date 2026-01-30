Somfy envisage de supprimer 350 emplois en France

Le spécialiste de la domotique Somfy prévoit la suppression de 550 emplois, dont 350 en France, invoquant le ralentissement du marché et de son activité.

Le groupe Somfy, spécialisé dans la fabrication de moteurs pour volets roulants et de solutions de domotique, a annoncé « une réorganisation » et la probable suppression de 550 emplois dans le monde, dont 350 en France. Une décision motivée par le ralentissement de son activité et la dégradation du marché.

« Bien qu'il soit indispensable, j'ai conscience de l'impact de ce projet pour les salariés », a déclaré son directeur général, Sébastien Picot, dans un communiqué.

Le groupe à l'actionnariat familial dont le chiffre d'affaires s’élevait à 1,5 milliard d'euros en 2024 estime que ce projet serait « sans impact sur l’activité de production et de logistique ». Il affirme également « le maintien des sites industriels et logistiques français ».

La procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) doit s’étendre sur une période de quatre mois. Le groupe indique par ailleurs qu’un « plan de départs volontaires précèderait tout départ contraint en France ».

Faible dynamique du marché de la construction en Europe

Fondé en 1969 à Cluses, en Haute-Savoie, Somfy explique être pénalisé par « la faible dynamique du marché de la construction» en Europe, région où le groupe réalise « la plus grande partie » de son chiffre d’affaires. Le fabricant indique par ailleurs se tourner vers les États-Unis et l’Asie afin d’identifier de nouveaux relais de croissance, notamment sur les marchés des stores d’intérieur, des rideaux motorisés et du segment des bâtiments collectifs.

Le groupe fait état de la nécessité de procéder à des « investissements importants » afin de « s’adapter à la déglobalisation des échanges commerciaux », citant notamment la hausse des droits de douane ainsi que la régionalisation des normes et de l’hébergement des données.

Présent dans 59 pays, Somfy emploie près de 6 500 collaborateurs dans le monde, dont environ 2 800 en France.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)