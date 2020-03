Sogelink, entreprise spécialisée dans les solutions digitales pour les professionnels de la construction, à la suite d’un bilan de la FFB sur l’introduction des femmes dans les métiers du BTP, se dit bon élève. Elle privilégie la parité hommes-femmes, du nombres de salariés jusqu’à la fâcheuse question des salaires.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) dresse un bilan plutôt alarmant sur l’insertion des femmes dans les métiers du BTP. En effet, les métiers du bâtiment attirent moins la gente féminine, même si la part des femmes dans le milieu progresse, passant de 8,6 % en 2000 à 12,3 % en 2018. soit une augmentation de seulement 3,7 % en dix-huit ans, bien loin de la parité hommes-femmes souhaitée par le gouvernement.

Les métiers de la Tech connaissent des difficultés dans le recrutement des femmes. Les effectifs féminins ont baissé de 11 % en France entre 2013 et 2018 pour tomber à 17 %.

Sogelink, spécialisée dans les solutions digitales pour les professionnels de la construction tient pourtant à rassurer. L'entreprise arrive de son côté à maintenir l’équilibre, avec une parité de « près de 50 % ». Elle précise aussi que le seul fait de l’embauche ne leur suffit pas, mais qu'il faut mener « de nombreuses actions (…) pour permettre aux femmes d’évoluer et de participer à la transformation de la construction par le digital ».

Sogelink encourage les femmes

La société précise que les femmes sont présentes dans toutes les branches de Sogelink : elles sont « ingénieurs, techniciennes, chargées d’affaires ou directrices ». L’entreprise souhaite ainsi briser « les idées reçues dont sont victimes les secteurs de la construction et de la tech, encore majoritairement masculins ».

Dans une infographie, elle développe l’importance donnée à la place de la femme au sein de l’entreprise. 74 femmes et 88 hommes travaillent chez Sogelink. Les femmes représentent 1 manager sur 3, et 65 % d'entre elles sont responsables d’équipes. Une femme est d'ailleurs à la tête de l'entreprise. Il s'agit de Fatima Berral.

Dans les métiers de la technique, 1 chef de projet sur 5 est une femme, et elles représentent 1 data-analyste sur 2.

Sogelink affirme par ailleurs attribuer « une rémunération harmonieuse entre les sexes ». La société promeut aussi l’évolution des femmes dans l’entreprise : 81 % ont été formée en 2019, et sur les 17 promotions des salariés au cours de l’année, 11 concernaient des femmes.

Sogelink publie des portraits « de femmes inspirantes »

Florence Canu est responsable d’équipe support topo et réseaux. En 2002, elle était technicienne support chez Atlog, une société de développement de logiciels dans la cartographie rachetée par Sogelink en 2014. En 2019, Florence Canu devient donc Responsable d’équipe support et contribue « activement à la résolution des problématiques rencontrées par les clients dans leur quotidien sur le terrain. « Dans ma promotion, nous étions 4 femmes sur 80. Dans les filières numériques et dans le BTP, il y a encore peu de femmes et de nombreux préjugés perdurent. Chez Sogelink, on ne ressent pas du tout ces préjugés. Les femmes sont représentées dans la moitié des effectifs et elles sont mises en avant ! Sogelink est d’ailleurs très attentif aux profils de femmes à l’embauche ».

En commençant sa carrière de Sogelink en 2016 en tant que prestataire de service, Virginie Chalandre a su bien évoluer. Elle est aujourd’hui développeuse, en charge de l’application, de ses évolutions et de la gestion des anomalies. « Chez Sogelink, l’égalité hommes-femmes est respectée et l’entreprise ne fait aucune distinction entre les sexes. A poste et compétences égales, les rémunérations sont les mêmes, les missions sont variées et les perspectives d’évolution nombreuses, quel que soit le sexe ».

L’entreprise n’oublie pas Fatima Berral, ingénieur de formation, et CEO depuis 2019, dont nous vous avions déjà parlé. « L’entreprise est un lieu où les collaborateurs passent beaucoup de temps et où ils doivent se sentir bien. Chez Sogelink, nous faisons de l’égalité professionnelle une priorité et un facteur d’engagement. C’est avant tout les compétences et l’expertise qui sont valorisées ».

J.B

