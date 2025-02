Un ouvrier décède sur un chantier en Seine-Saint-Denis

Un ouvrier de nationalité portugaise a trouvé la mort samedi à Aubervilliers (93) après une chute de plusieurs mètres sur un chantier. Selon les premiers éléments, les étais auraient cédé alors qu’il installait une balustrade.

Un drame s’est produit samedi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où un homme a trouvé la mort après une chute sur un chantier de construction privé.

Selon des sources syndicales et policières, la victime, un travailleur de nationalité portugaise, est tombée du troisième étage d’un immeuble alors qu’il installait une balustrade.

D’après Lyes Chouaï, syndicaliste de la CGT construction qui s’est rendu sur place, l’accident s’est déroulé en fin de matinée sous les yeux d’un collègue. Les étais, qui soutenaient la structure sur laquelle le malheureux travaillait, aurait cédé, provoquant sa chute mortelle. Cet homme était le gérant associé d’une petite entreprise sous-traitante, missionnée pour le compte d’un promoteur immobilier.

Alertés, les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Un représentant du parquet de Bobigny s’est déplacé sur les lieux afin d’évaluer la situation et de lancer les premières enquêtes.

Une insécurité persistante sur les chantiers ?

Ce drame vient rappeler la dangerosité du travail sur les chantiers et le risque toujours présent des chutes de hauteur. Selon les données publiées en 2024 par l’Assurance maladie, ces chutent constituent la deuxième cause de mortalité au travail en France, après les accidents routiers, et représentent à elles seules 45 % des accidents du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Malgré les réglementations et les dispositifs de prévention mis en place, les accidents liés aux chutes continuent de se multiplier.

La CGT a réagi dans un communiqué en soulignant la nécessité d’une meilleure protection des travailleurs du BTPet en appelant à des mesures renforcées pour éviter de nouveaux drames. Cet accident pourrait relancer le débat sur la responsabilité des donneurs d’ordre et sur l’efficacité des mesures de prévention actuellement en vigueur.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock